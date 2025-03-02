Магдебург - Дармштадт 98 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 14:30
Стадион: MDCC-Арена (Магдебург, Германия), вместимость: 30000
02 Марта 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 24-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Дармштадт 98, которое состоится 02 Марта 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Магдебург
Магдебург
Дармштадт 98
Дармштадт
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
|Торстен Либеркнехт
История личных встреч
|28.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|19.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 0
|10.11.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|13.09.2020
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 3 ДВ
|13.04.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|0 : 1
|03.11.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|17.08.2018
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
|22.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|3 : 1
|14.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|08.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|3 : 4
|01.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 5
|24.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|23.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|15.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|1 : 0
|08.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|0 : 3
|31.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|26.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гамбург
|23
|42
| 2
Повышение
|Кайзерслаутерн
|24
|42
| 3
Плей-офф за повышение
|Кёльн
|23
|41
|4
|Магдебург
|23
|38
|5
|Падерборн 07
|23
|38
|6
|Фортуна
|24
|38
|7
|Ганновер-96
|24
|38
|8
|Эльверсберг
|23
|36
|9
|Нюрнберг
|24
|35
|10
|Карлсруэ
|23
|33
|11
|Гройтер Фюрт
|24
|32
|12
|Шальке-04
|24
|30
|13
|Дармштадт 98
|23
|28
|14
|Герта
|23
|26
|15
|Пройссен Мюнстер
|24
|23
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|24
|19
| 18
Зона вылета
|Ян
|24
|15