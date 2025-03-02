03:15 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 02 марта
Свернуть список

Магдебург - Дармштадт 98 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 14:30
Стадион: MDCC-Арена (Магдебург, Германия), вместимость: 30000
02 Марта 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 24-й тур
Магдебург
Дармштадт 98

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Дармштадт 98, которое состоится 02 Марта 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Магдебург
Магдебург
Дармштадт 98
Дармштадт
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
Германия Торстен Либеркнехт
История личных встреч
28.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Дармштадт 981 : 2Магдебург
19.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Дармштадт 981 : 0Магдебург
10.11.2022 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Магдебург0 : 1Дармштадт 98
13.09.2020 Кубок Германии 1-й раунд Магдебург2 : 3 ДВДармштадт 98
13.04.2019 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Магдебург0 : 1Дармштадт 98
03.11.2018 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Дармштадт 983 : 1Магдебург
17.08.2018 Кубок Германии 1-й раунд Магдебург0 : 1Дармштадт 98
22.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур 3 : 1Магдебург
14.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Магдебург3 : 0
08.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Магдебург3 : 4
01.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 2 : 5Магдебург
24.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Магдебург1 : 1
23.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур Дармштадт 982 : 0
15.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 1 : 0Дармштадт 98
08.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Дармштадт 980 : 3
31.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 1 : 0Дармштадт 98
26.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Дармштадт 980 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2342
2
Повышение
Кайзерслаутерн2442
3
Плей-офф за повышение
Кёльн2341
4 Магдебург2338
5 Падерборн 072338
6 Фортуна2438
7 Ганновер-962438
8 Эльверсберг2336
9 Нюрнберг2435
10 Карлсруэ2333
11 Гройтер Фюрт2432
12 Шальке-042430
13 Дармштадт 982328
14 Герта2326
15 Пройссен Мюнстер2423
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2422
17
Зона вылета
Ульм 18462419
18
Зона вылета
Ян2415

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close