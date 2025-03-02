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Ягеллония - ГКС Катовице 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 18:30
Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
02 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 23-й тур
Ягеллония
ГКС Катовице

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - ГКС Катовице, которое состоится 02 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ягеллония
Белосток
ГКС Катовице
Катовице
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
25.08.2024 Польша — Экстракласса 6-й тур ГКС Катовице3 : 1Ягеллония
23.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур 2 : 2Ягеллония
20.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч Ягеллония3 : 1
16.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур Ягеллония3 : 0
13.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 3Ягеллония
07.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур 2 : 1Ягеллония
24.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур 3 : 2ГКС Катовице
16.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур ГКС Катовице0 : 0
08.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 2ГКС Катовице
31.01.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур ГКС Катовице1 : 0
06.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур 1 : 1ГКС Катовице
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П2347
2
Квалификация Лиги конференций
Ракув2243
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2242
4 Погонь2339
5 Краковия2338
6 Легия2236
7 Гурник З2334
8 Мотор2232
9 ГКС Катовице2230
10 Пяст2230
11 Корона2329
12 Видзев2327
13 Радомяк2325
14 Сталь2323
15 Заглембе Л2222
16
Зона вылета
Пуща2222
17
Зона вылета
Лехия2221
18
Зона вылета
Шлёнск2214

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