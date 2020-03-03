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Ювентус - Верона 03 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 03-03-2025 21:45
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
03 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 27-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Ювентус
Верона

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Верона, которое состоится 03 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Верона
Верона
29 Италия вр Микеле Ди Грегорио
4 Италия зщ Федерико Гатти
6 Англия зщ Ллойд Келли
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
5 Италия пз Мануэль Локателли
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
16 США пз Уэстон Маккенни
22 США нп Тимоти Веа
7 Португалия нп Шику Консейсау
10 Турция нп Кенан Йылдыз
20 Франция нп Рандаль Коло Муани
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
27 Польша зщ Павел Давидович
42 Италия зщ Диего Коппола
6 Аргентина зщ Николас Валентини
38 Бельгия зщ Джексон Тчатчуа
12 Хорватия зщ Домагой Брадарич
10 Сенегал пз Шейх Ньясс
33 Словакия пз Ондрей Дуда
14 Кабо-Верде нп Дейлон Роша Ливраменто
31 Словакия нп Томаш Суслов
9 Швеция нп Амин Сарр
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Италия Паоло Дзанетти
История личных встреч
26.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Верона0 : 3Ювентус
17.02.2024 Италия - Серия А 25-й тур Верона2 : 2Ювентус
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Ювентус1 : 0Верона
01.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 28-й тур Ювентус1 : 0Верона
10.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 14-й тур Верона0 : 1Ювентус
06.02.2022 Италия - Серия А 24-й тур Ювентус2 : 0Верона
30.10.2021 Италия - Серия А 11-й тур Верона2 : 1Ювентус
27.02.2021 Италия - Серия А 24-й тур Верона1 : 1Ювентус
25.10.2020 Италия - Серия А 5-й тур Ювентус1 : 1Верона
08.02.2020 Италия - Серия А 23-й тур Верона2 : 1Ювентус
26.02.2025 Кубок Италии 1/4 финала Ювентус1 : 1 2 : 4
23.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур 0 : 1Ювентус
19.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 3 : 1 ДВЮвентус
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Ювентус1 : 0
11.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Ювентус2 : 1
23.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Верона1 : 0
15.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 1 : 0Верона
08.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Верона0 : 5
01.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 0 : 1Верона
27.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур 1 : 1Верона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2758
2
Лига чемпионов
Наполи2757
3
Лига чемпионов
Аталанта2755
4
Лига чемпионов
Ювентус2649
5
Лига Европы
Лацио2647
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2747
7 Фиорентина2745
8 Рома2743
9 Милан2641
10 Удинезе2739
11 Торино2734
12 Дженоа2731
13 Комо2728
14 Верона2626
15 Кальяри2725
16 Лечче2725
17 Парма2723
18
Зона вылета
Эмполи2722
19
Зона вылета
Венеция2718
20
Зона вылета
Монца2714

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