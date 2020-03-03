Ювентус - Верона 03 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 03-03-2025 21:45
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
03 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 27-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Верона, которое состоится 03 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Верона
Верона
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|22
|нп
|Тимоти Веа
|7
|нп
|Шику Консейсау
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|20
|нп
|Рандаль Коло Муани
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|27
|зщ
|Павел Давидович
|42
|зщ
|Диего Коппола
|6
|зщ
|Николас Валентини
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|10
|пз
|Шейх Ньясс
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|14
|нп
|Дейлон Роша Ливраменто
|31
|нп
|Томаш Суслов
|9
|нп
|Амин Сарр
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|26.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 3
|17.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|01.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|1 : 0
|10.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|0 : 1
|06.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 0
|30.10.2021
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|27.02.2021
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|25.10.2020
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|08.02.2020
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|26.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 2 : 4
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 1 ДВ
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 0
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 0
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 5
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 1
|27.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|58
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|27
|55
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|26
|49
| 5
Лига Европы
|Лацио
|26
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|27
|47
|7
|Фиорентина
|27
|45
|8
|Рома
|27
|43
|9
|Милан
|26
|41
|10
|Удинезе
|27
|39
|11
|Торино
|27
|34
|12
|Дженоа
|27
|31
|13
|Комо
|27
|28
|14
|Верона
|26
|26
|15
|Кальяри
|27
|25
|16
|Лечче
|27
|25
|17
|Парма
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|27
|22
| 19
Зона вылета
|Венеция
|27
|18
| 20
Зона вылета
|Монца
|27
|14