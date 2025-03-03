Коньяспор - Трабзонспор 03 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 03-03-2025 15:00
Стадион: Медаш Конья Бююкшехир (Конья, Турция), вместимость: 42276
03 Марта 2025 года в 16:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 26-й тур
2-й тайм, 58'
0 : 0
- 42'Марко Евтович
0'
45'
90'
- 18'Педру Мальейро
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коньяспор - Трабзонспор, которое состоится 03 Марта 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Медаш Конья Бююкшехир (Конья, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коньяспор
Конья
Трабзонспор
Трабзон
|1
|вр
|Дениз Эрташ
|4
|зщ
|Адиль Демирбаг
|12
|зщ
|Гильерме
|5
|пз
|Угурджан Язгылы
|8
|пз
|Pedrinho
|10
|пз
|Юсуф Эрдоган
|11
|пз
|Louka Prip
|16
|пз
|Марко Евтович
|18
|пз
|Алассане Ндао
|77
|пз
|Мелих Ибрахимоглу
|99
|нп
|Блаж Крамер
|1
|вр
|Угурджан Чакыр
|6
|зщ
|Батиста Менди
|15
|зщ
|Стефан Савич
|44
|зщ
|Арсений Батагов
|79
|зщ
|Педру Мальейро
|5
|пз
|Джон Ландстрем
|7
|пз
|Эдин Вишча
|19
|пз
|Мустафа Эскихеллач
|10
|пз
|Мухаммед Чам Сарачевич
|14
|нп
|Даниил Сикан
|17
|нп
|Симон Банза
Запасные
|3
|зщ
|Ясир Субаши
|15
|зщ
|Йосип Чалушич
|20
|зщ
|Рихедли Базур
|24
|зщ
|Nikola Boranijasevic
|9
|пз
|Даниэль Алексич
|35
|пз
|Огульджан Ульгюн
|42
|пз
|Мортен Бьёрло
|22
|нп
|Умут Найир
|28
|нп
|Амиду Кейта
|43
|Ahmet Das
|54
|вр
|Muhammet Tepe
|4
|зщ
|Хюсейин Тюркмен
|29
|зщ
|Сердар Саатчи
|77
|зщ
|Ариф Бошлук
|84
|зщ
|Ali Sahin Yilmaz
|11
|пз
|Озан Туфан
|35
|пз
|Окай Йокушлу
|61
|пз
|Джихан Чанак
|88
|Ahmet Dogan Yildirim
|74
|Salih Malkocoglu
Главные тренеры
|Реджеп Учар
|Абдулла Авчи
|Шенол Гюнеш
|Шенол Гюнеш
История личных встреч
|29.09.2024
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|3 : 2
|03.04.2024
|Турция - Суперлига
|31-й тур
|1 : 3
|10.11.2023
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|2 : 1
|29.04.2023
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|2 : 1
|06.11.2022
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|2 : 2
|13.02.2022
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|2 : 1
|23.09.2021
|Турция - Суперлига
|6-й тур
|2 : 2
|11.05.2021
|Турция - Суперлига
|41-й тур
|1 : 1
|19.01.2021
|Турция - Суперлига
|20-й тур
|3 : 1
|19.07.2020
|Турция - Суперлига
|33-й тур
|3 : 4
|22.02.2025
|Турция — Суперлига
|25-й тур
|1 : 1
|16.02.2025
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|0 : 1
|08.02.2025
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|3 : 2
|31.01.2025
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|3 : 1
|25.01.2025
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Турция — Суперлига
|25-й тур
|3 : 2
|15.02.2025
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|2 : 1
|10.02.2025
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|0 : 0
|20.01.2025
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|25
|65
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|25
|61
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|24
|46
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Бешикташ
|24
|44
|5
|Эюпспор
|24
|40
|6
|Гёзтепе
|23
|35
|7
|Истанбул Башакшехир
|23
|33
|8
|Ризеспор
|25
|33
|9
|Трабзонспор
|23
|32
|10
|Касымпаша
|25
|32
|11
|Аланьяспор
|25
|31
|12
|Антальяспор
|25
|30
|13
|Газиантеп
|23
|29
|14
|Коньяспор
|24
|25
|15
|Сивасспор
|24
|24
| 16
Зона вылета
|Бодрум
|25
|24
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|24
|24
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|24
|13
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|25
|-2