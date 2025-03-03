17:22 ()
Свернуть список

Коньяспор - Трабзонспор 03 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 03-03-2025 15:00
Стадион: Медаш Конья Бююкшехир (Конья, Турция), вместимость: 42276
03 Марта 2025 года в 16:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 26-й тур
Коньяспор
2-й тайм, 58'
0 : 0
Трабзонспор

  • 42'
    Марко Евтович
0'
45'
90'
  • 18'
    Педру Мальейро
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коньяспор - Трабзонспор, которое состоится 03 Марта 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Медаш Конья Бююкшехир (Конья, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коньяспор
Конья
Трабзонспор
Трабзон
1ТурцияврДениз Эрташ
4ТурциязщАдиль Демирбаг
12Бразилиязщ Гильерме
5ТурцияпзУгурджан Язгылы
8Бразилияпз Pedrinho
10ТурцияпзЮсуф Эрдоган
11ДанияпзLouka Prip
16СербияпзМарко Евтович
18СенегалпзАлассане Ндао
77АвстрияпзМелих Ибрахимоглу
99СловениянпБлаж Крамер
1ТурцияврУгурджан Чакыр
6ФранциязщБатиста Менди
15ЧерногориязщСтефан Савич
44УкраиназщАрсений Батагов
79ПортугалиязщПедру Мальейро
5АнглияпзДжон Ландстрем
7Босния и ГерцеговинапзЭдин Вишча
19ТурцияпзМустафа Эскихеллач
10АвстрияпзМухаммед Чам Сарачевич
14УкраинанпДаниил Сикан
17ДР КонгонпСимон Банза
Запасные
3ТурциязщЯсир Субаши
15ХорватиязщЙосип Чалушич
20НидерландызщРихедли Базур
24СербиязщNikola Boranijasevic
9СербияпзДаниэль Алексич
35ТурцияпзОгульджан Ульгюн
42НорвегияпзМортен Бьёрло
22ТурциянпУмут Найир
28ФранциянпАмиду Кейта
43ТурцияAhmet Das
54ТурцияврMuhammet Tepe
4ТурциязщХюсейин Тюркмен
29ТурциязщСердар Саатчи
77ТурциязщАриф Бошлук
84ТурциязщAli Sahin Yilmaz
11ТурцияпзОзан Туфан
35ТурцияпзОкай Йокушлу
61ТурцияпзДжихан Чанак
88ТурцияAhmet Dogan Yildirim
74ТурцияSalih Malkocoglu
Главные тренеры
ТурцияРеджеп Учар
ТурцияАбдулла Авчи
ТурцияШенол Гюнеш
ТурцияШенол Гюнеш
История личных встреч
29.09.2024 Турция — Суперлига 7-й тур Трабзонспор3 : 2Коньяспор
03.04.2024 Турция - Суперлига 31-й тур Коньяспор1 : 3Трабзонспор
10.11.2023 Турция - Суперлига 12-й тур Трабзонспор2 : 1Коньяспор
29.04.2023 Турция - Суперлига 32-й тур Коньяспор2 : 1Трабзонспор
06.11.2022 Турция - Суперлига 13-й тур Трабзонспор2 : 2Коньяспор
13.02.2022 Турция - Суперлига 25-й тур Трабзонспор2 : 1Коньяспор
23.09.2021 Турция - Суперлига 6-й тур Коньяспор2 : 2Трабзонспор
11.05.2021 Турция - Суперлига 41-й тур Коньяспор1 : 1Трабзонспор
19.01.2021 Турция - Суперлига 20-й тур Трабзонспор3 : 1Коньяспор
19.07.2020 Турция - Суперлига 33-й тур Трабзонспор3 : 4Коньяспор
22.02.2025 Турция — Суперлига 25-й тур 1 : 1Коньяспор
16.02.2025 Турция — Суперлига 24-й тур Коньяспор0 : 1
08.02.2025 Турция — Суперлига 23-й тур 3 : 2Коньяспор
31.01.2025 Турция — Суперлига 22-й тур Коньяспор3 : 1
25.01.2025 Турция — Суперлига 21-й тур 1 : 0Коньяспор
23.02.2025 Турция — Суперлига 25-й тур Трабзонспор3 : 2
15.02.2025 Турция — Суперлига 24-й тур 2 : 1Трабзонспор
10.02.2025 Турция — Суперлига 23-й тур Трабзонспор1 : 0
01.02.2025 Турция — Суперлига 22-й тур 0 : 0Трабзонспор
20.01.2025 Турция — Суперлига 20-й тур Трабзонспор4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2565
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче2561
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор2446
4
Квалификация Лиги конференций
Бешикташ2444
5 Эюпспор2440
6 Гёзтепе2335
7 Истанбул Башакшехир2333
8 Ризеспор2533
9 Трабзонспор2332
10 Касымпаша2532
11 Аланьяспор2531
12 Антальяспор2530
13 Газиантеп2329
14 Коньяспор2425
15 Сивасспор2424
16
Зона вылета
Бодрум2524
17
Зона вылета
Кайсериспор2424
18
Зона вылета
Хатайспор2413
19
Зона вылета
Адана Демирспор25-2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close