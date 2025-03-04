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Халл Сити - Плимут Аргайл 04 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 04-03-2025 21:45
Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
04 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 35-й тур
Халл Сити
Плимут Аргайл

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Плимут Аргайл, которое состоится 04 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 35-й тур, оно проводится на стадионе: МКМ (Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
Испания Рубен Селльес
Испания Рубен Селльес
Австрия Мирон Муслич
История личных встреч
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Плимут Аргайл1 : 1Халл Сити
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Плимут Аргайл1 : 0Халл Сити
30.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Халл Сити1 : 1Плимут Аргайл
10.04.2021 Англия - Первая лига Первая лига. 41-й тур Плимут Аргайл0 : 3Халл Сити
03.10.2020 Англия - Первая лига Первая лига. 4-й тур Халл Сити1 : 0Плимут Аргайл
25.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 1 : 0Халл Сити
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 0 : 1Халл Сити
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Халл Сити1 : 1
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 2 : 0Халл Сити
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Халл Сити1 : 2
01.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала 3 : 1Плимут Аргайл
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Плимут Аргайл1 : 1
19.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 1 : 1Плимут Аргайл
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 2 : 0Плимут Аргайл
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Плимут Аргайл5 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3576
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3573
3
Плей-офф
Бёрнли3468
4
Плей-офф
Сандерленд3565
5
Плей-офф
Ковентри Сити3553
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3552
7 Блэкберн Роверс3552
8 Мидлсбро3550
9 Бристоль Сити3449
10 Уотфорд3549
11 Норвич Сити3548
12 Миллуолл3445
13 Шеффилд Уэнсдей3545
14 Куинз Парк Рейнджерс3544
15 Престон Норт Энд3442
16 Суонси Сити3440
17 Портсмут3539
18 Оксфорд Юнайтед3538
19 Сток Сити3536
20 Кардифф Сити3436
21 Халл Сити3433
22
Зона вылета
Лутон Таун3531
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3430
24
Зона вылета
Дерби Каунти3529

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