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АЗ Алкмар - Тоттенхэм 06 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 06-03-2025 19:45
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
06 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 06 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1 Нидерланды вр Роум Джейден Овусу-Одуро
16 Япония зщ Сеия Маикума
3 Нидерланды зщ Ваутер Гус
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
34 Нидерланды зщ Мес де Вит
8 Нидерланды пз Йорди Класи
6 Нидерланды пз Пер Копмейнерс
28 Нидерланды пз Зико Бюрместер
23 Швеция пз Майкель Лахдо
21 Нидерланды нп Эрнест Поку
9 Ирландия нп Трой Пэрротт
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
4 Австрия зщ Кевин Дансо
13 Италия зщ Дестини Удоджи
14 Англия пз Арчи Грей
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
8 Мали пз Ив Биссума
22 Уэльс пз Бреннан Джонсон
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
11 Франция нп Матис Тель
Главные тренеры
Бельгия Мартен Мартенс
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0АЗ Алкмар
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 3 : 1АЗ Алкмар
27.02.2025 Кубок Нидерландов 1/2 финала 2 : 2 3 : 4АЗ Алкмар
23.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур АЗ Алкмар1 : 0
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч 2 : 2АЗ Алкмар
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч АЗ Алкмар4 : 1
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 1 : 4Тоттенхэм Хотспур
16.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0
09.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 2 : 1Тоттенхэм Хотспур
06.02.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч 4 : 0Тоттенхэм Хотспур
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ференцварош
Виктория Пльзень
1 : 0 3 : 0
Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
1 : 2 5 : 2
Юнион
Аякс
0 : 2 1 : 2 ДВ
Фенербахче
Андерлехт
3 : 0 2 : 2
Команда12
Порту
Рома
1 : 1 3 : 2
АЗ Алкмар
Галатасарай
4 : 1 2 : 2
ПАОК
Стяуа
1 : 2 2 : 0
Твенте
Будё-Глимт
2 : 1 5 : 2 ДВ
1/8 финала
Команда12
АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
06.0313.03
Фенербахче
Рейнджерс
06.0313.03
Стяуа
Лион
06.0313.03
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
06.0313.03
Команда12
Будё-Глимт
Олимпиакос
06.0313.03
Аякс
Айнтрахт Ф
06.0313.03
Виктория Пльзень
Лацио
06.0313.03
Рома
Атлетик Б
06.0313.03
1/4 финала
Команда12
B06
B07
10.0417.04
B05
B08
10.0417.04
Команда12
B01
B04
10.0417.04
B03
B02
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
01.0508.05
Команда12
QF3
QF4
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
21.05

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