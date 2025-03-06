АЗ Алкмар - Тоттенхэм 06 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 06-03-2025 19:45
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
06 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 06 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
|1
|вр
|Роум Джейден Овусу-Одуро
|16
|зщ
|Сеия Маикума
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|34
|зщ
|Мес де Вит
|8
|пз
|Йорди Класи
|6
|пз
|Пер Копмейнерс
|28
|пз
|Зико Бюрместер
|23
|пз
|Майкель Лахдо
|21
|нп
|Эрнест Поку
|9
|нп
|Трой Пэрротт
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|14
|пз
|Арчи Грей
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|8
|пз
|Ив Биссума
|22
|пз
|Бреннан Джонсон
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|11
|нп
|Матис Тель
Главные тренеры
|Мартен Мартенс
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 1
|27.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|2 : 2 3 : 4
|23.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 0
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 2
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|4 : 1
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 4
|16.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|09.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|06.02.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Ференцварош
Виктория Пльзень
|1 : 0
|3 : 0
| Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
|1 : 2
|5 : 2
| Юнион
Аякс
|0 : 2
|1 : 2 ДВ
| Фенербахче
Андерлехт
|3 : 0
|2 : 2
|Команда
|1
|2
| Порту
Рома
|1 : 1
|3 : 2
| АЗ Алкмар
Галатасарай
|4 : 1
|2 : 2
| ПАОК
Стяуа
|1 : 2
|2 : 0
| Твенте
Будё-Глимт
|2 : 1
|5 : 2 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
|06.03
|13.03
| Фенербахче
Рейнджерс
|06.03
|13.03
| Стяуа
Лион
|06.03
|13.03
| Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
|06.03
|13.03
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
Олимпиакос
|06.03
|13.03
| Аякс
Айнтрахт Ф
|06.03
|13.03
| Виктория Пльзень
Лацио
|06.03
|13.03
| Рома
Атлетик Б
|06.03
|13.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B06
B07
|10.04
|17.04
| B05
B08
|10.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| B01
B04
|10.04
|17.04
| B03
B02
|10.04
|17.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| QF1
QF2
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| QF3
QF4
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|21.05