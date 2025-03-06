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Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 06 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 06-03-2025 19:45
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
06 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед, которое состоится 06 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1 Испания вр Алекс Ремиро
19 Венесуэла зщ Хон Арамбуру
5 Испания зщ Игор Субельдия
21 Марокко зщ Найеф Агер
3 Испания зщ Айен Муньос
4 Испания пз Мартин Субименди
23 Испания пз Брайс Мендес
24 Хорватия пз Лука Сучич
14 Япония нп Такефуса Кубо
7 Испания нп Андер Барренечеа
10 Испания нп Микель Оярсабаль
24 Камерун вр Андре Онана
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
2 Швеция зщ Виктор Линделёф
15 Франция зщ Лени Йоро
20 Португалия зщ Диогу Дало
18 Бразилия пз Каземиро
13 Дания пз Патрик Доргу
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
14 Дания пз Кристиан Эриксен
11 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
03.11.2022 Лига Европы Группа E. 6-й тур Реал Сосьедад0 : 1Манчестер Юнайтед
08.09.2022 Лига Европы Группа E. 1-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1Реал Сосьедад
25.02.2021 Лига Европы 1/16 финала. 2-й матч Манчестер Юнайтед0 : 0Реал Сосьедад
18.02.2021 Лига Европы 1/16 финала. 1-й матч Реал Сосьедад0 : 4Манчестер Юнайтед
05.11.2013 Лига чемпионов Группа A. 4-й тур Реал Сосьедад0 : 0Манчестер Юнайтед
23.10.2013 Лига чемпионов Группа A. 3-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Реал Сосьедад
02.03.2025 Испания — Примера 26-й тур 4 : 0Реал Сосьедад
26.02.2025 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч Реал Сосьедад0 : 1
23.02.2025 Испания — Примера 25-й тур Реал Сосьедад3 : 0
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Реал Сосьедад5 : 2
16.02.2025 Испания — Примера 24-й тур 3 : 0Реал Сосьедад
02.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Манчестер Юнайтед1 : 1 3 : 4
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 2 : 2Манчестер Юнайтед
16.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 0Манчестер Юнайтед
07.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Юнайтед2 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы: «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ференцварош
Виктория Пльзень
1 : 0 3 : 0
Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
1 : 2 5 : 2
Юнион
Аякс
0 : 2 1 : 2 ДВ
Фенербахче
Андерлехт
3 : 0 2 : 2
Команда12
Порту
Рома
1 : 1 3 : 2
АЗ Алкмар
Галатасарай
4 : 1 2 : 2
ПАОК
Стяуа
1 : 2 2 : 0
Твенте
Будё-Глимт
2 : 1 5 : 2 ДВ
1/8 финала
Команда12
АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
06.0313.03
Фенербахче
Рейнджерс
06.0313.03
Стяуа
Лион
06.0313.03
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
06.0313.03
Команда12
Будё-Глимт
Олимпиакос
06.0313.03
Аякс
Айнтрахт Ф
06.0313.03
Виктория Пльзень
Лацио
06.0313.03
Рома
Атлетик Б
06.0313.03
1/4 финала
Команда12
B06
B07
10.0417.04
B05
B08
10.0417.04
Команда12
B01
B04
10.0417.04
B03
B02
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
01.0508.05
Команда12
QF3
QF4
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
21.05

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