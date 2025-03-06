Виктория Пльзень - Лацио 06 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 06-03-2025 22:00
Стадион: Дусан Арена (Пльзень, Чехия), вместимость: 12500
06 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Донатас Румшас (Литва);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Пльзень - Лацио, которое состоится 06 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Дусан Арена (Пльзень, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Лацио
Рим, Италия
|16
|вр
|Мартин Едличка
|21
|зщ
|Вацлав Емелка
|3
|зщ
|Светозар Маркович
|40
|зщ
|Сампсон Дью
|24
|зщ
|Милан Гавел
|6
|пз
|Лукаш Черв
|23
|пз
|Лукаш Калвах
|22
|пз
|Каду
|31
|пз
|Павел Шульц
|17
|нп
|Рафиу Дуросинми
|11
|нп
|Матей Выдра
|94
|вр
|Иван Проведель
|29
|зщ
|Мануэль Лаццари
|34
|зщ
|Марио Хила
|4
|зщ
|Патрисио Габаррон
|30
|зщ
|Нуну Тавареш
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|21
|пз
|Реда Белахьяне
|9
|пз
|Педро Родригес
|18
|нп
|Густав Исаксен
|14
|нп
|Тейянни Нослин
|19
|нп
|Булайе Диа
Главные тренеры
|Мирослав Коубек
|Марко Барони
История личных встреч
|02.03.2025
|Чехия — Высшая лига
|24-й тур
|0 : 2
|23.02.2025
|Чехия — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 3
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 0
|16.02.2025
|Чехия — Высшая лига
|22-й тур
|0 : 2
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 0
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|25.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 0
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 0
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Ференцварош
Виктория Пльзень
|1 : 0
|3 : 0
| Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
|1 : 2
|5 : 2
| Юнион
Аякс
|0 : 2
|1 : 2 ДВ
| Фенербахче
Андерлехт
|3 : 0
|2 : 2
|Команда
|1
|2
| Порту
Рома
|1 : 1
|3 : 2
| АЗ Алкмар
Галатасарай
|4 : 1
|2 : 2
| ПАОК
Стяуа
|1 : 2
|2 : 0
| Твенте
Будё-Глимт
|2 : 1
|5 : 2 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
|06.03
|13.03
| Фенербахче
Рейнджерс
|06.03
|13.03
| Стяуа
Лион
|06.03
|13.03
| Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
|06.03
|13.03
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
Олимпиакос
|06.03
|13.03
| Аякс
Айнтрахт Ф
|06.03
|13.03
| Виктория Пльзень
Лацио
|06.03
|13.03
| Рома
Атлетик Б
|06.03
|13.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B06
B07
|10.04
|17.04
| B05
B08
|10.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| B01
B04
|10.04
|17.04
| B03
B02
|10.04
|17.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| QF1
QF2
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| QF3
QF4
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|21.05