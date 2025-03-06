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Виктория Пльзень - Лацио 06 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 06-03-2025 22:00
Стадион: Дусан Арена (Пльзень, Чехия), вместимость: 12500
06 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Донатас Румшас (Литва);
Виктория Пльзень
Лацио

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Пльзень - Лацио, которое состоится 06 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Дусан Арена (Пльзень, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Лацио
Рим, Италия
16 Чехия вр Мартин Едличка
21 Чехия зщ Вацлав Емелка
3 Сербия зщ Светозар Маркович
40 Либерия зщ Сампсон Дью
24 Чехия зщ Милан Гавел
6 Чехия пз Лукаш Черв
23 Чехия пз Лукаш Калвах
22 Бразилия пз Каду
31 Чехия пз Павел Шульц
17 нп Рафиу Дуросинми
11 Чехия нп Матей Выдра
94 Италия вр Иван Проведель
29 Италия зщ Мануэль Лаццари
34 Испания зщ Марио Хила
4 Испания зщ Патрисио Габаррон
30 Португалия зщ Нуну Тавареш
8 Франция пз Маттео Гендузи
21 Франция пз Реда Белахьяне
9 Испания пз Педро Родригес
18 Дания нп Густав Исаксен
14 Нидерланды нп Тейянни Нослин
19 Сенегал нп Булайе Диа
Главные тренеры
Чехия Мирослав Коубек
Италия Марко Барони
История личных встреч
02.03.2025 Чехия — Высшая лига 24-й тур 0 : 2Виктория Пльзень
23.02.2025 Чехия — Высшая лига 23-й тур Виктория Пльзень1 : 3
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Виктория Пльзень3 : 0
16.02.2025 Чехия — Высшая лига 22-й тур 0 : 2Виктория Пльзень
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 0Виктория Пльзень
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур 1 : 2Лацио
25.02.2025 Кубок Италии 1/4 финала 2 : 0Лацио
22.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур 0 : 0Лацио
15.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Лацио2 : 2
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Лацио5 : 1
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ференцварош
Виктория Пльзень
1 : 0 3 : 0
Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
1 : 2 5 : 2
Юнион
Аякс
0 : 2 1 : 2 ДВ
Фенербахче
Андерлехт
3 : 0 2 : 2
Команда12
Порту
Рома
1 : 1 3 : 2
АЗ Алкмар
Галатасарай
4 : 1 2 : 2
ПАОК
Стяуа
1 : 2 2 : 0
Твенте
Будё-Глимт
2 : 1 5 : 2 ДВ
1/8 финала
Команда12
АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
06.0313.03
Фенербахче
Рейнджерс
06.0313.03
Стяуа
Лион
06.0313.03
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
06.0313.03
Команда12
Будё-Глимт
Олимпиакос
06.0313.03
Аякс
Айнтрахт Ф
06.0313.03
Виктория Пльзень
Лацио
06.0313.03
Рома
Атлетик Б
06.0313.03
1/4 финала
Команда12
B06
B07
10.0417.04
B05
B08
10.0417.04
Команда12
B01
B04
10.0417.04
B03
B02
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
01.0508.05
Команда12
QF3
QF4
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
21.05

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