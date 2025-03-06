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Рома - Атлетик 06 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 06-03-2025 22:00
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
06 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
Рома
Атлетик Б

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Атлетик, которое состоится 06 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим, Италия
Атлетик Б
Бильбао, Испания
99 Сербия вр Миле Свилар
23 Италия зщ Джанлука Манчини
5 Кот-д'Ивуар зщ Эван Н'Дика
19 Турция пз Зеки Челик
17 Франция пз Ману Коне
4 Италия пз Бриан Кристанте
3 Испания пз Анхелиньо
7 Италия пз Лоренцо Пеллегрини
56 Бельгия нп Алексис Салемакерс
21 Аргентина нп Пауло Дибала
11 Украина нп Артём Довбик
1 Испания вр Унай Симон
18 Испания зщ Оскар де Маркос
3 Испания зщ Дани Вивиан
4 Испания зщ Айтор Паредес
17 Испания зщ Юри Берчиче
6 Испания пз Микель Весга
23 Испания пз Микель Хаурехисар
9 Гана пз Иньяки Уильямс
20 Испания пз Унаи Гомес
10 Испания пз Нико Уильямс
21 Испания нп Мароан Саннади
Главные тренеры
Италия Клаудио Раньери
Испания Эрнесто Вальверде
История личных встреч
26.09.2024 Лига Европы Общий этап. 1-й тур Рома1 : 1Атлетик Б
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Рома2 : 1
24.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Рома4 : 0
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Рома3 : 2
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 0 : 1Рома
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 1Рома
01.03.2025 Испания — Примера 26-й тур 1 : 0Атлетик Б
23.02.2025 Испания — Примера 25-й тур Атлетик Б7 : 1
16.02.2025 Испания — Примера 24-й тур 1 : 1Атлетик Б
08.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Атлетик Б3 : 0
02.02.2025 Испания — Примера 22-й тур 2 : 2Атлетик Б
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы: «Рома» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ференцварош
Виктория Пльзень
1 : 0 3 : 0
Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
1 : 2 5 : 2
Юнион
Аякс
0 : 2 1 : 2 ДВ
Фенербахче
Андерлехт
3 : 0 2 : 2
Команда12
Порту
Рома
1 : 1 3 : 2
АЗ Алкмар
Галатасарай
4 : 1 2 : 2
ПАОК
Стяуа
1 : 2 2 : 0
Твенте
Будё-Глимт
2 : 1 5 : 2 ДВ
1/8 финала
Команда12
АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
06.0313.03
Фенербахче
Рейнджерс
06.0313.03
Стяуа
Лион
06.0313.03
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
06.0313.03
Команда12
Будё-Глимт
Олимпиакос
06.0313.03
Аякс
Айнтрахт Ф
06.0313.03
Виктория Пльзень
Лацио
06.0313.03
Рома
Атлетик Б
06.0313.03
1/4 финала
Команда12
B06
B07
10.0417.04
B05
B08
10.0417.04
Команда12
B01
B04
10.0417.04
B03
B02
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
01.0508.05
Команда12
QF3
QF4
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
21.05

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