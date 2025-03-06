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Панатинаикос - Фиорентина 06 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 06-03-2025 19:45
Стадион: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция), вместимость: 71030
06 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия);
Панатинаикос
Фиорентина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панатинаикос - Фиорентина, которое состоится 06 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Панатинаикос
Афины, Греция
Фиорентина
Флоренция, Италия
69 Польша вр Бартломей Дронговский
27 Греция зщ Яннис Коцирас
15 Исландия зщ Сверрир Ингасон
25 Сербия зщ Филип Младенович
8 Марокко пз Аззедин Унаи
16 Словения пз Адам Черин
20 Сербия пз Неманья Максимович
24 Греция пз Манолис Сиопис
10 Бразилия пз Тете
31 Сербия пз Филип Джуричич
7 Греция нп Фотис Иоаннидис
1 Италия вр Пьетро Терраччано
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
18 Испания зщ Пабло Мари
6 Италия зщ Лука Раньери
2 Бразилия зщ Додо
27 Италия пз Шер Ндур
32 Италия пз Данило Катальди
8 Италия пз Роландо Мандрагора
21 Германия пз Робин Госенс
17 Италия нп Николо Дзаньоло
9 Аргентина нп Лукас Бельтран
Главные тренеры
Португалия Руй Витория
Италия Раффаэле Палладино
Италия Раффаэле Палладино
История личных встреч
01.03.2025 Греция — Суперлига 25-й тур Панатинаикос2 : 0
23.02.2025 Греция — Суперлига 24-й тур 3 : 1Панатинаикос
20.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч Панатинаикос2 : 0
16.02.2025 Греция — Суперлига 23-й тур Панатинаикос2 : 1
13.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч 2 : 1Панатинаикос
28.02.2025 Италия — Серия А 27-й тур Фиорентина1 : 0
23.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур 1 : 0Фиорентина
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Фиорентина0 : 2
10.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 2 : 1Фиорентина
06.02.2025 Италия — Серия А 14-й тур Фиорентина3 : 0
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
ТСЦ
Ягеллония
1 : 3 3 : 1
Викингур Р
Панатинаикос
2 : 1 2 : 0
Мольде
Шэмрок Роверс
0 : 1 0 : 1 4 : 5
Целе
АПОЭЛ
2 : 2 0 : 2
Команда12
Борац Б-Л
Олимпия Л
1 : 0 0 : 0
Омония
Пафос
1 : 1 2 : 1
Гент
Бетис
0 : 3 0 : 1
Копенгаген
Хайденхайм
1 : 2 1 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Панатинаикос
Фиорентина
06.0313.03
Бетис
Витория Гимарайнш
06.0313.03
Мольде
Легия
06.0313.03
Копенгаген
Челси
06.0313.03
Команда12
Ягеллония
Серкль Брюгге
06.0313.03
Целе
Лугано
06.0313.03
Пафос
Юргорден
06.0313.03
Борац Б-Л
Рапид В
06.0313.03
1/4 финала
Команда12
B06
B07
10.0417.04
B02
B03
10.0417.04
Команда12
B08
B05
10.0417.04
B04
B01
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
01.0508.05
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
28.05

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