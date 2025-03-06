Панатинаикос - Фиорентина 06 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 06-03-2025 19:45
Стадион: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция), вместимость: 71030
06 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панатинаикос - Фиорентина, которое состоится 06 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Панатинаикос
Афины, Греция
Фиорентина
Флоренция, Италия
|69
|вр
|Бартломей Дронговский
|27
|зщ
|Яннис Коцирас
|15
|зщ
|Сверрир Ингасон
|25
|зщ
|Филип Младенович
|8
|пз
|Аззедин Унаи
|16
|пз
|Адам Черин
|20
|пз
|Неманья Максимович
|24
|пз
|Манолис Сиопис
|10
|пз
|Тете
|31
|пз
|Филип Джуричич
|7
|нп
|Фотис Иоаннидис
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|18
|зщ
|Пабло Мари
|6
|зщ
|Лука Раньери
|2
|зщ
|Додо
|27
|пз
|Шер Ндур
|32
|пз
|Данило Катальди
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|21
|пз
|Робин Госенс
|17
|нп
|Николо Дзаньоло
|9
|нп
|Лукас Бельтран
Главные тренеры
|Руй Витория
|Раффаэле Палладино
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|01.03.2025
|Греция — Суперлига
|25-й тур
|2 : 0
|23.02.2025
|Греция — Суперлига
|24-й тур
|3 : 1
|20.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 0
|16.02.2025
|Греция — Суперлига
|23-й тур
|2 : 1
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|28.02.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|10.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|06.02.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| ТСЦ
Ягеллония
|1 : 3
|3 : 1
| Викингур Р
Панатинаикос
|2 : 1
|2 : 0
| Мольде
Шэмрок Роверс
|0 : 1
|0 : 1 4 : 5
| Целе
АПОЭЛ
|2 : 2
|0 : 2
|Команда
|1
|2
| Борац Б-Л
Олимпия Л
|1 : 0
|0 : 0
| Омония
Пафос
|1 : 1
|2 : 1
| Гент
Бетис
|0 : 3
|0 : 1
| Копенгаген
Хайденхайм
|1 : 2
|1 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Панатинаикос
Фиорентина
|06.03
|13.03
| Бетис
Витория Гимарайнш
|06.03
|13.03
| Мольде
Легия
|06.03
|13.03
| Копенгаген
Челси
|06.03
|13.03
|Команда
|1
|2
| Ягеллония
Серкль Брюгге
|06.03
|13.03
| Целе
Лугано
|06.03
|13.03
| Пафос
Юргорден
|06.03
|13.03
| Борац Б-Л
Рапид В
|06.03
|13.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B06
B07
|10.04
|17.04
| B02
B03
|10.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| B08
B05
|10.04
|17.04
| B04
B01
|10.04
|17.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|28.05