Копенгаген - Челси 06 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 06-03-2025 19:45
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
06 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Георги Кабаков (Пловдив, Болгария);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Челси, которое состоится 06 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Челси
Лондон, Англия
|41
|вр
|Диант Рамай
|2
|зщ
|Кевин Дикс
|5
|зщ
|Габриэл Перейра
|4
|зщ
|Мунаше Гарананга
|24
|зщ
|Биргер Мелинг
|36
|пз
|Уильям Клем
|22
|пз
|Георгий Гочолеишвили
|17
|нп
|Виктор Фрохольдт
|10
|нп
|Мохамед Эльюнусси
|30
|нп
|Элиас Ашури
|19
|нп
|Амин Шиаха
|12
|вр
|Филип Йоргенсен
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|6
|зщ
|Ливай Колуилл
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|20
|пз
|Коул Палмер
|18
|пз
|Кристофер Нкунку
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|19
|нп
|Джейдон Санчо
|7
|нп
|Педру Нету
Главные тренеры
|Якоб Неэструп
|Энцо Мареска
История личных встреч
|16.03.2011
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 0
|22.02.2011
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
|02.03.2025
|Дания — Суперлига
|Суперлига. 20-й тур
|0 : 0
|23.02.2025
|Дания — Суперлига
|Суперлига. 19-й тур
|1 : 0
|20.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 3 ДВ
|17.02.2025
|Дания — Суперлига
|Суперлига. 18-й тур
|1 : 2
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 2
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|4 : 0
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|14.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|03.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги конференций: «Копенгаген» — «Челси». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| ТСЦ
Ягеллония
|1 : 3
|3 : 1
| Викингур Р
Панатинаикос
|2 : 1
|2 : 0
| Мольде
Шэмрок Роверс
|0 : 1
|0 : 1 4 : 5
| Целе
АПОЭЛ
|2 : 2
|0 : 2
|Команда
|1
|2
| Борац Б-Л
Олимпия Л
|1 : 0
|0 : 0
| Омония
Пафос
|1 : 1
|2 : 1
| Гент
Бетис
|0 : 3
|0 : 1
| Копенгаген
Хайденхайм
|1 : 2
|1 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Панатинаикос
Фиорентина
|06.03
|13.03
| Бетис
Витория Гимарайнш
|06.03
|13.03
| Мольде
Легия
|06.03
|13.03
| Копенгаген
Челси
|06.03
|13.03
|Команда
|1
|2
| Ягеллония
Серкль Брюгге
|06.03
|13.03
| Целе
Лугано
|06.03
|13.03
| Пафос
Юргорден
|06.03
|13.03
| Борац Б-Л
Рапид В
|06.03
|13.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B06
B07
|10.04
|17.04
| B02
B03
|10.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| B08
B05
|10.04
|17.04
| B04
B01
|10.04
|17.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|28.05