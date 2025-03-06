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Копенгаген - Челси 06 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 06-03-2025 19:45
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
06 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Георги Кабаков (Пловдив, Болгария);
Копенгаген
Челси

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Челси, которое состоится 06 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Челси
Лондон, Англия
41 Германия вр Диант Рамай
2 Нидерланды зщ Кевин Дикс
5 Бразилия зщ Габриэл Перейра
4 Зимбабве зщ Мунаше Гарананга
24 Норвегия зщ Биргер Мелинг
36 Дания пз Уильям Клем
22 Грузия пз Георгий Гочолеишвили
17 Дания нп Виктор Фрохольдт
10 Норвегия нп Мохамед Эльюнусси
30 Тунис нп Элиас Ашури
19 Дания нп Амин Шиаха
12 Швеция вр Филип Йоргенсен
27 Франция зщ Мало Гюсто
4 Англия зщ Тосин Адарабиойо
6 Англия зщ Ливай Колуилл
3 Испания зщ Марк Кукурелья
20 Англия пз Коул Палмер
18 Франция пз Кристофер Нкунку
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
19 Англия нп Джейдон Санчо
7 Португалия нп Педру Нету
Главные тренеры
Дания Якоб Неэструп
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
16.03.2011 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Челси0 : 0Копенгаген
22.02.2011 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Копенгаген0 : 2Челси
02.03.2025 Дания — Суперлига Суперлига. 20-й тур 0 : 0Копенгаген
23.02.2025 Дания — Суперлига Суперлига. 19-й тур Копенгаген1 : 0
20.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч 1 : 3 ДВКопенгаген
17.02.2025 Дания — Суперлига Суперлига. 18-й тур 1 : 2Копенгаген
13.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Копенгаген1 : 2
25.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Челси4 : 0
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 2 : 1Челси
14.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 3 : 0Челси
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 2 : 1Челси
03.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Челси2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги конференций: «Копенгаген» — «Челси». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
ТСЦ
Ягеллония
1 : 3 3 : 1
Викингур Р
Панатинаикос
2 : 1 2 : 0
Мольде
Шэмрок Роверс
0 : 1 0 : 1 4 : 5
Целе
АПОЭЛ
2 : 2 0 : 2
Команда12
Борац Б-Л
Олимпия Л
1 : 0 0 : 0
Омония
Пафос
1 : 1 2 : 1
Гент
Бетис
0 : 3 0 : 1
Копенгаген
Хайденхайм
1 : 2 1 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Панатинаикос
Фиорентина
06.0313.03
Бетис
Витория Гимарайнш
06.0313.03
Мольде
Легия
06.0313.03
Копенгаген
Челси
06.0313.03
Команда12
Ягеллония
Серкль Брюгге
06.0313.03
Целе
Лугано
06.0313.03
Пафос
Юргорден
06.0313.03
Борац Б-Л
Рапид В
06.0313.03
1/4 финала
Команда12
B06
B07
10.0417.04
B02
B03
10.0417.04
Команда12
B08
B05
10.0417.04
B04
B01
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
01.0508.05
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
28.05

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