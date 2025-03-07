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Локомотив - Ахмат 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2025 19:15
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
07 Марта 2025 года в 20:15 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур
Локомотив МАхмат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Ахмат, которое состоится 07 Марта 2025 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
04.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Ахмат0 : 5Локомотив М
07.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Ахмат0 : 2Локомотив М
11.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Локомотив М2 : 1Ахмат
11.03.2023 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Ахмат0 : 1Локомотив М
04.09.2022 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Локомотив М1 : 2Ахмат
19.03.2022 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Ахмат2 : 3Локомотив М
20.11.2021 Россия - Премьер-Лига 15-й тур Локомотив М1 : 2Ахмат
28.11.2020 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Ахмат0 : 0Локомотив М
26.08.2020 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Локомотив М2 : 3Ахмат
08.03.2020 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Локомотив М1 : 0Ахмат
28.02.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 1 : 1Локомотив М
18.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Локомотив М2 : 2
18.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Локомотив М5 : 0
15.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Локомотив М6 : 1
15.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 0Локомотив М
01.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Ахмат2 : 1
23.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ахмат1 : 0
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ахмат2 : 0
17.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ахмат0 : 1
16.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 1Ахмат
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1940
2 Спартак М1940
3 Краснодар1940
4 Динамо М1936
5 Локомотив М1936
6 ЦСКА1932
7 Ростов1927
8 Рубин1926
9 Акрон1922
10 Крылья Советов1919
11 Пари Нижний Новгород1919
12 Химки1919
13
Стыковая зона
Динамо Мх1918
14
Стыковая зона
Ахмат1916
15
Зона вылета
Факел1914
16
Зона вылета
Оренбург198

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