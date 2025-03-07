Локомотив - Ахмат 07 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 07-03-2025 19:15
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
07 Марта 2025 года в 20:15 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Ахмат, которое состоится 07 Марта 2025 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
|04.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 5
|07.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|11.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|11.03.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|04.09.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|19.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|2 : 3
|20.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|1 : 2
|28.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|0 : 0
|26.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|2 : 3
|08.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|1 : 0
|28.02.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|18.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|18.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 0
|15.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|6 : 1
|15.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|01.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|23.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|22.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|17.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|16.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|19
|40
|2
|Спартак М
|19
|40
|3
|Краснодар
|19
|40
|4
|Динамо М
|19
|36
|5
|Локомотив М
|19
|36
|6
|ЦСКА
|19
|32
|7
|Ростов
|19
|27
|8
|Рубин
|19
|26
|9
|Акрон
|19
|22
|10
|Крылья Советов
|19
|19
|11
|Пари Нижний Новгород
|19
|19
|12
|Химки
|19
|19
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|19
|18
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|19
|16
| 15
Зона вылета
|Факел
|19
|14
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|19
|8