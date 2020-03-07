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Кальяри - Дженоа 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2025 21:45
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
07 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Кальяри
Дженоа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Дженоа, которое состоится 07 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Дженоа
Генуя
25 Италия вр Элия Каприле
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
26 Колумбия зщ Йерри Мина
6 Италия зщ Себастьяно Луперто
3 Италия зщ Томмазо Ауджелло
8 Франция пз Мишель Ндари Адопо
29 Конго пз Энтони Макумбу
14 Италия пз Алессандро Дейола
19 Италия пз Надир Цортеа
9 Румыния нп Флоринел Коман
91 Италия нп Роберто Пикколи
1 Италия вр Никола Леали
20 Италия зщ Стефано Сабелли
4 Бельгия зщ Кони де Винтер
22 Мексика зщ Хоан Васкес
3 Испания зщ Аарон Кариколь
23 Италия пз Фабио Миретти
47 Хорватия пз Милан Бадель
73 Италия пз Патрицио Мазини
32 Дания пз Мортен Френнруп
19 Италия нп Андреа Пинамонти
10 Бразилия нп Жуниор Мессьяс
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Италия Альберто Джилардино
Франция Патрик Виейра
Франция Патрик Виейра
История личных встреч
24.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Дженоа2 : 2Кальяри
29.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Дженоа3 : 0Кальяри
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Кальяри2 : 1Дженоа
01.03.2023 Италия - Серия B Серия В. 27-й тур Кальяри0 : 0Дженоа
07.10.2022 Италия - Серия B Серия В. 8-й тур Дженоа0 : 0Кальяри
24.04.2022 Италия - Серия А 34-й тур Дженоа1 : 0Кальяри
12.09.2021 Италия - Серия А 3-й тур Кальяри2 : 3Дженоа
22.05.2021 Италия - Серия А 38-й тур Кальяри0 : 1Дженоа
24.01.2021 Италия - Серия А 19-й тур Дженоа1 : 0Кальяри
09.02.2020 Италия - Серия А 23-й тур Дженоа1 : 0Кальяри
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур 2 : 1Кальяри
23.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Кальяри0 : 1
15.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 0 : 0Кальяри
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Кальяри2 : 1
03.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Кальяри1 : 2
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Дженоа1 : 1
22.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур 1 : 0Дженоа
17.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Дженоа2 : 0
08.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 1 : 1Дженоа
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 2 : 1Дженоа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2758
2
Лига чемпионов
Наполи2757
3
Лига чемпионов
Аталанта2755
4
Лига чемпионов
Ювентус2752
5
Лига Европы
Лацио2750
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2747
7 Фиорентина2745
8 Рома2743
9 Милан2741
10 Удинезе2739
11 Торино2734
12 Дженоа2731
13 Комо2728
14 Верона2726
15 Кальяри2725
16 Лечче2725
17 Парма2723
18
Зона вылета
Эмполи2722
19
Зона вылета
Венеция2718
20
Зона вылета
Монца2714

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