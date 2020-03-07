Кальяри - Дженоа 07 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 07-03-2025 21:45
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
07 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Дженоа, которое состоится 07 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Дженоа
Генуя
|25
|вр
|Элия Каприле
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|8
|пз
|Мишель Ндари Адопо
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|19
|пз
|Надир Цортеа
|9
|нп
|Флоринел Коман
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|1
|вр
|Никола Леали
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|23
|пз
|Фабио Миретти
|47
|пз
|Милан Бадель
|73
|пз
|Патрицио Мазини
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|19
|нп
|Андреа Пинамонти
|10
|нп
|Жуниор Мессьяс
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Альберто Джилардино
|Патрик Виейра
|Патрик Виейра
История личных встреч
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|29.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 0
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|01.03.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 27-й тур
|0 : 0
|07.10.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 8-й тур
|0 : 0
|24.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|12.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 3
|22.05.2021
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|24.01.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 0
|09.02.2020
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|03.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 2
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|17.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 0
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|58
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|27
|55
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|27
|52
| 5
Лига Европы
|Лацио
|27
|50
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|27
|47
|7
|Фиорентина
|27
|45
|8
|Рома
|27
|43
|9
|Милан
|27
|41
|10
|Удинезе
|27
|39
|11
|Торино
|27
|34
|12
|Дженоа
|27
|31
|13
|Комо
|27
|28
|14
|Верона
|27
|26
|15
|Кальяри
|27
|25
|16
|Лечче
|27
|25
|17
|Парма
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|27
|22
| 19
Зона вылета
|Венеция
|27
|18
| 20
Зона вылета
|Монца
|27
|14