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Аль-Наср - Аль-Шабаб 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2025 21:00
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
07 Марта 2025 года в 22:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 24-й тур
Аль-Наср
Аль-Шабаб

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Шабаб, которое состоится 07 Марта 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
18.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур Аль-Шабаб1 : 2Аль-Наср
25.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 21-й тур Аль-Шабаб2 : 3Аль-Наср
11.12.2023 Кубок Короля 1/4 финала Аль-Шабаб2 : 5Аль-Наср
29.08.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 4-й тур Аль-Наср4 : 0Аль-Шабаб
03.03.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК 1/8 финала. 1-й матч 0 : 0Аль-Наср
28.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 23-й тур 2 : 1Аль-Наср
25.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 22-й тур 0 : 2Аль-Наср
21.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 21-й тур Аль-Наср2 : 3
17.02.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 8-й тур 0 : 0Аль-Наср
28.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 23-й тур Аль-Шабаб2 : 0
25.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 22-й тур 1 : 2Аль-Шабаб
22.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 21-й тур 2 : 2Аль-Шабаб
13.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 20-й тур Аль-Шабаб2 : 3
06.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 19-й тур Аль-Шабаб5 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад2357
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль2351
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия2350
4 Аль-Наср2347
5 Аль-Ахли2347
6 Аль-Шабаб2339
7 Аль-Иттифак2332
8 Аль-Таавун2331
9 Эр-Рияд2330
10 Аль-Халидж2329
11 Аль-Холуд2328
12 Аль-Ороба2326
13 Дамак2324
14 Аль-Фейха2322
15 Аль-Фатех2319
16
Зона вылета
Аль-Раед2318
17
Зона вылета
Аль-Охдуд2317
18
Зона вылета
Аль-Вахда2314

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