Аль-Наср - Аль-Шабаб 07 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 07-03-2025 21:00
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
07 Марта 2025 года в 22:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 24-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Шабаб, которое состоится 07 Марта 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|18.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|1 : 2
|25.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|21-й тур
|2 : 3
|11.12.2023
|Кубок Короля
|1/4 финала
|2 : 5
|29.08.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|4-й тур
|4 : 0
|03.03.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 0
|28.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|23-й тур
|2 : 1
|25.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|22-й тур
|0 : 2
|21.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|21-й тур
|2 : 3
|17.02.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 8-й тур
|0 : 0
|28.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|23-й тур
|2 : 0
|25.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|22-й тур
|1 : 2
|22.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|21-й тур
|2 : 2
|13.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|20-й тур
|2 : 3
|06.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|19-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|23
|57
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|23
|51
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|23
|50
|4
|Аль-Наср
|23
|47
|5
|Аль-Ахли
|23
|47
|6
|Аль-Шабаб
|23
|39
|7
|Аль-Иттифак
|23
|32
|8
|Аль-Таавун
|23
|31
|9
|Эр-Рияд
|23
|30
|10
|Аль-Халидж
|23
|29
|11
|Аль-Холуд
|23
|28
|12
|Аль-Ороба
|23
|26
|13
|Дамак
|23
|24
|14
|Аль-Фейха
|23
|22
|15
|Аль-Фатех
|23
|19
| 16
Зона вылета
|Аль-Раед
|23
|18
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|23
|17
| 18
Зона вылета
|Аль-Вахда
|23
|14