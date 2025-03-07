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НАК Бреда - Спарта 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2025 21:00
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
07 Марта 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
НАК Бреда
Спарта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Спарта, которое состоится 07 Марта 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Спарта
Роттердам
99 Польша вр Даниэль Белица
44 Бельгия зщ Максим Бузи
5 Бельгия зщ Ян ван ден Берг
4 Нидерланды зщ Бой Кемпер
12 Австрия пз Лео Граймль
6 Нидерланды пз Каспер Старинг
20 Норвегия пз Фредрик Йенсен
16 Австралия пз Максимильен Балар
77 Словакия нп Лео Сауэр
10 Исландия нп Элиас Мар Омарссон
29 Нидерланды нп Сидней ван Хойдонк
1 Нидерланды вр Ник Олай
2 Коморские острова зщ Саид Бакари
3 Нидерланды зщ Marvin Young
4 Нидерланды зщ Майк Эрдхёйзен
5 Нидерланды зщ Патрик ван Анхольт
6 Нидерланды пз Гиваи Зехиэль
16 Нидерланды пз Пелле Клемент
17 Нидерланды пз Мохамед Нассо
11 Япония пз Сюнсукэ Мито
10 Исландия нп Кристиан Хлинссон
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
Нидерланды Морис Стейн
История личных встреч
07.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Спарта0 : 2НАК Бреда
18.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Спарта2 : 1НАК Бреда
25.08.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур НАК Бреда2 : 2Спарта
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 1 : 0НАК Бреда
15.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур НАК Бреда0 : 0
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 5 : 0НАК Бреда
31.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур НАК Бреда1 : 1
25.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 3 : 2НАК Бреда
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Спарта4 : 0
14.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 0Спарта
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 3 : 0Спарта
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Спарта1 : 0
26.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 1 : 2Спарта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2460
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2452
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2446
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд2444
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2443
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2443
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2438
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2430
9 Фортуна2429
10 Гронинген2428
11 Хераклес2427
12 НАК Бреда2427
13 НЕК Неймеген2426
14 ПЕК Зволле2425
15 Виллем II2424
16
Стыковая зона
Спарта2423
17
Зона вылета
Валвейк2417
18
Зона вылета
Алмере Сити2414

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