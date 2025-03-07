НАК Бреда - Спарта 07 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 07-03-2025 21:00
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
07 Марта 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Спарта, которое состоится 07 Марта 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Спарта
Роттердам
|99
|вр
|Даниэль Белица
|44
|зщ
|Максим Бузи
|5
|зщ
|Ян ван ден Берг
|4
|зщ
|Бой Кемпер
|12
|пз
|Лео Граймль
|6
|пз
|Каспер Старинг
|20
|пз
|Фредрик Йенсен
|16
|пз
|Максимильен Балар
|77
|нп
|Лео Сауэр
|10
|нп
|Элиас Мар Омарссон
|29
|нп
|Сидней ван Хойдонк
|1
|вр
|Ник Олай
|2
|зщ
|Саид Бакари
|3
|зщ
|Marvin Young
|4
|зщ
|Майк Эрдхёйзен
|5
|зщ
|Патрик ван Анхольт
|6
|пз
|Гиваи Зехиэль
|16
|пз
|Пелле Клемент
|17
|пз
|Мохамед Нассо
|11
|пз
|Сюнсукэ Мито
|10
|нп
|Кристиан Хлинссон
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
|Морис Стейн
История личных встреч
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 2
|18.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 1
|25.08.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 2
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|0 : 0
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|5 : 0
|31.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|3 : 2
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|4 : 0
|14.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 0
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|3 : 0
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 0
|26.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|24
|60
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|24
|52
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|24
|46
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|24
|44
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|24
|43
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|24
|43
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|24
|38
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|24
|30
|9
|Фортуна
|24
|29
|10
|Гронинген
|24
|28
|11
|Хераклес
|24
|27
|12
|НАК Бреда
|24
|27
|13
|НЕК Неймеген
|24
|26
|14
|ПЕК Зволле
|24
|25
|15
|Виллем II
|24
|24
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|24
|23
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|24
|14