Бодрум - Касымпаша 07 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 07-03-2025 19:30
Стадион: Бодрум Ильче (Бодрум, Турция), вместимость: 3000
07 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 27-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бодрум - Касымпаша, которое состоится 07 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Бодрум Ильче (Бодрум, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бодрум
Бодрум
Касымпаша
Стамбул
История личных встреч
|05.10.2024
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|0 : 0
|01.03.2025
|Турция — Суперлига
|26-й тур
|0 : 0
|21.02.2025
|Турция — Суперлига
|25-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|0 : 1
|10.02.2025
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|0 : 0
|31.01.2025
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|3 : 1
|02.03.2025
|Турция — Суперлига
|26-й тур
|3 : 3
|22.02.2025
|Турция — Суперлига
|25-й тур
|2 : 1
|16.02.2025
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|3 : 1
|09.02.2025
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|3 : 2
|02.02.2025
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|3 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|25
|65
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|25
|61
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|25
|47
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Бешикташ
|24
|44
|5
|Эюпспор
|25
|40
|6
|Гёзтепе
|24
|36
|7
|Истанбул Башакшехир
|24
|36
|8
|Ризеспор
|25
|33
|9
|Трабзонспор
|24
|32
|10
|Газиантеп
|24
|32
|11
|Касымпаша
|25
|32
|12
|Аланьяспор
|25
|31
|13
|Антальяспор
|25
|30
|14
|Коньяспор
|25
|28
|15
|Бодрум
|25
|24
| 16
Зона вылета
|Сивасспор
|25
|24
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|24
|24
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|24
|13
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|25
|-2