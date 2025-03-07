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Бодрум - Касымпаша 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2025 19:30
Стадион: Бодрум Ильче (Бодрум, Турция), вместимость: 3000
07 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 27-й тур
Бодрум
Касымпаша

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бодрум - Касымпаша, которое состоится 07 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Бодрум Ильче (Бодрум, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бодрум
Бодрум
Касымпаша
Стамбул
История личных встреч
05.10.2024 Турция — Суперлига 8-й тур Касымпаша0 : 0Бодрум
01.03.2025 Турция — Суперлига 26-й тур 0 : 0Бодрум
21.02.2025 Турция — Суперлига 25-й тур Бодрум1 : 0
15.02.2025 Турция — Суперлига 24-й тур 0 : 1Бодрум
10.02.2025 Турция — Суперлига 23-й тур Бодрум0 : 0
31.01.2025 Турция — Суперлига 22-й тур 3 : 1Бодрум
02.03.2025 Турция — Суперлига 26-й тур Касымпаша3 : 3
22.02.2025 Турция — Суперлига 25-й тур 2 : 1Касымпаша
16.02.2025 Турция — Суперлига 24-й тур 3 : 1Касымпаша
09.02.2025 Турция — Суперлига 23-й тур Касымпаша3 : 2
02.02.2025 Турция — Суперлига 22-й тур 3 : 5Касымпаша
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2565
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче2561
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор2547
4
Квалификация Лиги конференций
Бешикташ2444
5 Эюпспор2540
6 Гёзтепе2436
7 Истанбул Башакшехир2436
8 Ризеспор2533
9 Трабзонспор2432
10 Газиантеп2432
11 Касымпаша2532
12 Аланьяспор2531
13 Антальяспор2530
14 Коньяспор2528
15 Бодрум2524
16
Зона вылета
Сивасспор2524
17
Зона вылета
Кайсериспор2424
18
Зона вылета
Хатайспор2413
19
Зона вылета
Адана Демирспор25-2

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