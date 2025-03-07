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Дармштадт 98 - Карлсруэ 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2025 19:30
Стадион: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 17810
07 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 25-й тур
Дармштадт 98
Карлсруэ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Карлсруэ, которое состоится 07 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Карлсруэ
Карлсруэ
Главные тренеры
Германия Торстен Либеркнехт
История личных встреч
04.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Карлсруэ3 : 3Дармштадт 98
21.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Дармштадт 982 : 1Карлсруэ
15.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Карлсруэ1 : 2Дармштадт 98
15.01.2022 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Дармштадт 982 : 2Карлсруэ
30.07.2021 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Карлсруэ3 : 0Дармштадт 98
26.02.2021 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Дармштадт 980 : 1Карлсруэ
01.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Карлсруэ3 : 4Дармштадт 98
16.05.2020 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Карлсруэ2 : 0Дармштадт 98
29.10.2019 Кубок Германии 2-й раунд Дармштадт 980 : 1Карлсруэ
04.10.2019 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Дармштадт 981 : 1Карлсруэ
02.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур 4 : 1Дармштадт 98
23.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур Дармштадт 982 : 0
15.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 1 : 0Дармштадт 98
08.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Дармштадт 980 : 3
31.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 1 : 0Дармштадт 98
01.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур Карлсруэ1 : 0
22.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур Карлсруэ3 : 1
16.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 2 : 1Карлсруэ
09.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Карлсруэ0 : 2
31.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 2 : 2Карлсруэ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2442
2
Повышение
Кайзерслаутерн2442
3
Плей-офф за повышение
Магдебург2441
4 Падерборн 072441
5 Кёльн2441
6 Эльверсберг2439
7 Фортуна2438
8 Ганновер-962438
9 Карлсруэ2436
10 Нюрнберг2435
11 Гройтер Фюрт2432
12 Шальке-042430
13 Дармштадт 982428
14 Герта2426
15 Пройссен Мюнстер2423
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2422
17
Зона вылета
Ульм 18462419
18
Зона вылета
Ян2415

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