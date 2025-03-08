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Динамо М - Динамо Мх 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 18:30
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
08 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур
Динамо МДинамо Мх

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Динамо Мх, которое состоится 08 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
ЧехияМарцел Личка
РоссияХасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
29.09.2024Мир Российская Премьер-лига10-й турДинамо Мх0 : 1Динамо М
18.09.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 4-й турДинамо Мх2 : 2 3 : 5Динамо М
14.08.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 2-й турДинамо М2 : 1Динамо Мх
02.03.2025Мир Российская Премьер-лига19-й тур1 : 1Динамо М
21.02.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Динамо М1 : 2
21.02.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Динамо М3 : 2
15.02.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Динамо М2 : 0
10.02.2025Winline Зимний Кубок РПЛЗа 5-е место4 : 0Динамо М
28.02.2025Мир Российская Премьер-лига19-й турДинамо Мх1 : 1
19.02.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Динамо Мх3 : 1
16.02.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Динамо Мх0 : 1
11.02.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Динамо Мх1 : 0
05.02.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Динамо Мх0 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2043
2 Зенит1940
3 Спартак М1940
4 Локомотив М2037
5 Динамо М1936
6 ЦСКА1932
7 Ростов1927
8 Рубин1926
9 Акрон1922
10 Крылья Советов1919
11 Пари Нижний Новгород2019
12 Химки1919
13
Стыковая зона
Динамо Мх1918
14
Стыковая зона
Ахмат2017
15
Зона вылета
Факел1914
16
Зона вылета
Оренбург198

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