Динамо М - Динамо Мх 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 18:30
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
08 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Динамо Мх, которое состоится 08 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
|29.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|18.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|2 : 2 3 : 5
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|02.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|21.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|21.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|15.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|10.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|За 5-е место
|4 : 0
|28.02.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|19.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|16.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|11.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|05.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|20
|43
|2
|Зенит
|19
|40
|3
|Спартак М
|19
|40
|4
|Локомотив М
|20
|37
|5
|Динамо М
|19
|36
|6
|ЦСКА
|19
|32
|7
|Ростов
|19
|27
|8
|Рубин
|19
|26
|9
|Акрон
|19
|22
|10
|Крылья Советов
|19
|19
|11
|Пари Нижний Новгород
|20
|19
|12
|Химки
|19
|19
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|19
|18
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|20
|17
| 15
Зона вылета
|Факел
|19
|14
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|19
|8