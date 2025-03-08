КАМАЗ - Чайка 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 16:00
08 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Чайка, которое состоится 08 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
|13.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|0 : 0
|01.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 1
|18.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 6
|06.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|02.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|01.12.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|2 : 0
|02.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|1 : 1
|01.12.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|0 : 0
|17.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 0
|10.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|22
|46
| 2
Повышение
|Торпедо М
|22
|43
| 3
Стыковая зона
|Черноморец
|23
|40
| 4
Стыковая зона
|Урал
|22
|38
|5
|Сочи
|22
|38
|6
|СКА-Хабаровск
|22
|32
|7
|Арсенал Т
|23
|31
|8
|Ротор
|22
|31
|9
|Енисей
|22
|30
|10
|Чайка
|22
|29
|11
|Нефтехимик
|22
|26
|12
|КАМАЗ
|22
|25
|13
|Родина
|22
|24
|14
|Шинник
|22
|22
|15
|Уфа
|22
|21
| 16
Зона вылета
|Сокол
|22
|20
| 17
Зона вылета
|Алания
|22
|18
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|22
|15