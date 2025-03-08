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КАМАЗ - Чайка 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 16:00
08 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 23-й тур
КАМАЗ
Чайка

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Чайка, которое состоится 08 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Россия Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
13.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Чайка0 : 0КАМАЗ
01.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур КАМАЗ2 : 1
18.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 6КАМАЗ
06.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 0КАМАЗ
02.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2КАМАЗ
01.12.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур 2 : 0КАМАЗ
02.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Чайка1 : 1
01.12.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур Чайка1 : 1
24.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур Чайка0 : 0
17.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур 0 : 0Чайка
10.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур 2 : 0Чайка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2246
2
Повышение
Торпедо М2243
3
Стыковая зона
Черноморец2340
4
Стыковая зона
Урал2238
5 Сочи2238
6 СКА-Хабаровск2232
7 Арсенал Т2331
8 Ротор2231
9 Енисей2230
10 Чайка2229
11 Нефтехимик2226
12 КАМАЗ2225
13 Родина2224
14 Шинник2222
15 Уфа2221
16
Зона вылета
Сокол2220
17
Зона вылета
Алания2218
18
Зона вылета
Тюмень2215

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