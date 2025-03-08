Ливерпуль - Саутгемптон 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 17:00
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
08 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Льюис Смит (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Саутгемптон, которое состоится 08 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Саутгемптон
Саутгемптон
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|3
|пз
|Ватару Эндо
|19
|пз
|Харви Эллиотт
|11
|нп
|Мохамед Салах
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
|7
|нп
|Луис Диас
|30
|вр
|Аарон Рамсдейл
|37
|зщ
|Армель Белла-Котчап
|6
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|16
|зщ
|Юкинари Сугавара
|5
|зщ
|Джек Стивенс
|7
|пз
|Джо Арибо
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|26
|пз
|Лесли Угочукву
|20
|нп
|Камал Сулемана
|32
|нп
|Пол Онуачу
Главные тренеры
|Арне Слот
|Иван Юрич
История личных встреч
|18.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 2
|24.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|28.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|4 : 4
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 1
|17.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 2
|27.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 0
|08.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 0
|04.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|01.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|4 : 0
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|23.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
|19.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
|16.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|4 : 0
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 4
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 3
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|28
|67
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|27
|54
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|27
|48
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|47
| 5
Лига Европы
|Челси
|27
|46
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|44
|7
|Борнмут
|27
|43
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|43
|9
|Фулхэм
|27
|42
|10
|Астон Вилла
|28
|42
|11
|Брентфорд
|27
|38
|12
|Кристал Пэлас
|27
|36
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|27
|33
|14
|Манчестер Юнайтед
|27
|33
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|33
|16
|Эвертон
|27
|32
|17
|Вулверхэмптон
|27
|22
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|27
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|27
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|27
|9