04:57 ()
Онлайн трансляции
Суббота 08 марта
Свернуть список

Ливерпуль - Саутгемптон 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 17:00
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
08 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Льюис Смит (Англия);
Ливерпуль
Саутгемптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Саутгемптон, которое состоится 08 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Саутгемптон
Саутгемптон
1БразилияврАлисон Бекер
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
5ФранциязщИбраима Конате
4НидерландызщВирджил ван Дейк
21ГрециязщКонстантинос Цимикас
17АнглияпзКёртис Джонс
3ЯпонияпзВатару Эндо
19АнглияпзХарви Эллиотт
11ЕгипетнпМохамед Салах
9УругвайнпДарвин Нуньес
7КолумбиянпЛуис Диас
30АнглияврАарон Рамсдейл
37ГерманиязщАрмель Белла-Котчап
6АнглиязщТейлор Харвуд-Беллис
2АнглиязщКайл Уолкер-Питерс
16ЯпониязщЮкинари Сугавара
5АнглиязщДжек Стивенс
7НигерияпзДжо Арибо
18ПортугалияпзМатеуш Фернандеш
26ФранцияпзЛесли Угочукву
20ГананпКамал Сулемана
32НигериянпПол Онуачу
Главные тренеры
НидерландыАрне Слот
ХорватияИван Юрич
История личных встреч
18.12.2024Англия — Кубок лиги1/4 финалаСаутгемптон1 : 2Ливерпуль
24.11.2024Англия — Премьер-лига12-й турСаутгемптон2 : 3Ливерпуль
28.02.2024Кубок Англии1/8 финалаЛиверпуль3 : 0Саутгемптон
28.05.2023Англия - Премьер-лига38-й турСаутгемптон4 : 4Ливерпуль
12.11.2022Англия - Премьер-лига16-й турЛиверпуль3 : 1Саутгемптон
17.05.2022Англия - Премьер-лига37-й турСаутгемптон1 : 2Ливерпуль
27.11.2021Англия - Премьер-лига13-й турЛиверпуль4 : 0Саутгемптон
08.05.2021Англия - Премьер-лига35-й турЛиверпуль2 : 0Саутгемптон
04.01.2021Англия - Премьер-лига17-й турСаутгемптон1 : 0Ливерпуль
01.02.2020Англия - Премьер-лига25-й турЛиверпуль4 : 0Саутгемптон
05.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матч0 : 1Ливерпуль
26.02.2025Англия — Премьер-лига27-й турЛиверпуль2 : 0
23.02.2025Англия — Премьер-лига26-й тур0 : 2Ливерпуль
19.02.2025Англия — Премьер-лига29-й тур2 : 2Ливерпуль
16.02.2025Англия — Премьер-лига25-й турЛиверпуль2 : 1
25.02.2025Англия — Премьер-лига27-й тур4 : 0Саутгемптон
22.02.2025Англия — Премьер-лига26-й турСаутгемптон0 : 4
15.02.2025Англия — Премьер-лига25-й турСаутгемптон1 : 3
08.02.2025Кубок Англии1/16 финалаСаутгемптон0 : 1
01.02.2025Англия — Премьер-лига24-й тур1 : 2Саутгемптон
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2867
2
Лига чемпионов
Арсенал2754
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2748
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2747
5
Лига Европы
Челси2746
6 Ньюкасл Юнайтед2744
7 Борнмут2743
8 Брайтон энд Хоув Альбион2743
9 Фулхэм2742
10 Астон Вилла2842
11 Брентфорд2738
12 Кристал Пэлас2736
13 Тоттенхэм Хотспур2733
14 Манчестер Юнайтед2733
15 Вест Хэм Юнайтед2733
16 Эвертон2732
17 Вулверхэмптон2722
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2717
19
Зона вылета
Лестер Сити2717
20
Зона вылета
Саутгемптон279

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close