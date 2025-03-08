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Суонси Сити - Мидлсбро 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 17:00
Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
08 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 36-й тур
Суонси Сити
Мидлсбро

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Мидлсбро, которое состоится 08 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Мидлсбро
Мидлсбро
История личных встреч
10.08.2024Англия — Чемпионшип1-й турМидлсбро1 : 0Суонси Сити
06.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турМидлсбро2 : 0Суонси Сити
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турСуонси Сити1 : 2Мидлсбро
11.03.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турСуонси Сити1 : 3Мидлсбро
27.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турМидлсбро2 : 1Суонси Сити
23.04.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турСуонси Сити1 : 1Мидлсбро
04.12.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турМидлсбро1 : 0Суонси Сити
06.03.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турСуонси Сити2 : 1Мидлсбро
02.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турМидлсбро2 : 1Суонси Сити
20.06.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й турМидлсбро0 : 3Суонси Сити
04.03.2025Англия — Чемпионшип35-й тур0 : 0Суонси Сити
22.02.2025Англия — Чемпионшип34-й турСуонси Сити3 : 0
15.02.2025Англия — Чемпионшип33-й тур3 : 1Суонси Сити
12.02.2025Англия — Чемпионшип32-й турСуонси Сити0 : 1
09.02.2025Англия — Чемпионшип31-й тур0 : 1Суонси Сити
01.03.2025Англия — Чемпионшип35-й турМидлсбро1 : 0
25.02.2025Англия — Чемпионшип31-й тур1 : 3Мидлсбро
21.02.2025Англия — Чемпионшип34-й тур2 : 1Мидлсбро
15.02.2025Англия — Чемпионшип33-й турМидлсбро0 : 1
12.02.2025Англия — Чемпионшип32-й тур3 : 1Мидлсбро
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3576
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3573
3
Плей-офф
Бёрнли3571
4
Плей-офф
Сандерленд3565
5
Плей-офф
Ковентри Сити3553
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3552
7 Бристоль Сити3552
8 Блэкберн Роверс3552
9 Мидлсбро3550
10 Уотфорд3549
11 Норвич Сити3548
12 Миллуолл3545
13 Шеффилд Уэнсдей3545
14 Куинз Парк Рейнджерс3544
15 Престон Норт Энд3543
16 Суонси Сити3541
17 Портсмут3539
18 Оксфорд Юнайтед3538
19 Халл Сити3536
20 Сток Сити3536
21 Кардифф Сити3536
22
Зона вылета
Лутон Таун3531
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3530
24
Зона вылета
Дерби Каунти3529

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