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Сандерленд - Кардифф Сити 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 17:00
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
08 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 36-й тур
Сандерленд
Кардифф Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Кардифф Сити, которое состоится 08 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Кардифф Сити
Кардифф
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
История личных встреч
10.08.2024Англия — Чемпионшип1-й турКардифф Сити0 : 2Сандерленд
29.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турКардифф Сити0 : 2Сандерленд
24.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турСандерленд0 : 1Кардифф Сити
10.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турКардифф Сити0 : 1Сандерленд
05.11.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турСандерленд0 : 1Кардифф Сити
13.01.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турКардифф Сити4 : 0Сандерленд
23.09.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турСандерленд1 : 2Кардифф Сити
27.04.2014Англия - Премьер-лига36-й турСандерленд4 : 0Кардифф Сити
28.12.2013Англия - Премьер-лига19-й турКардифф Сити2 : 2Сандерленд
28.02.2025Англия — Чемпионшип35-й тур1 : 2Сандерленд
22.02.2025Англия — Чемпионшип34-й турСандерленд0 : 1
17.02.2025Англия — Чемпионшип33-й тур2 : 1Сандерленд
12.02.2025Англия — Чемпионшип32-й турСандерленд2 : 0
08.02.2025Англия — Чемпионшип31-й турСандерленд2 : 2
04.03.2025Англия — Чемпионшип35-й турКардифф Сити1 : 2
28.02.2025Кубок Англии1/8 финала2 : 0Кардифф Сити
25.02.2025Англия — Чемпионшип31-й турКардифф Сити1 : 0
22.02.2025Англия — Чемпионшип34-й тур1 : 1Кардифф Сити
15.02.2025Англия — Чемпионшип33-й турКардифф Сити1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3576
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3573
3
Плей-офф
Бёрнли3571
4
Плей-офф
Сандерленд3565
5
Плей-офф
Ковентри Сити3553
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3552
7 Бристоль Сити3552
8 Блэкберн Роверс3552
9 Мидлсбро3550
10 Уотфорд3549
11 Норвич Сити3548
12 Миллуолл3545
13 Шеффилд Уэнсдей3545
14 Куинз Парк Рейнджерс3544
15 Престон Норт Энд3543
16 Суонси Сити3541
17 Портсмут3539
18 Оксфорд Юнайтед3538
19 Халл Сити3536
20 Сток Сити3536
21 Кардифф Сити3536
22
Зона вылета
Лутон Таун3531
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3530
24
Зона вылета
Дерби Каунти3529

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