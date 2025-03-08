04:57 ()
Онлайн трансляции
Суббота 08 марта
Свернуть список

Плимут Аргайл - Шеффилд Уэнсдей 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 17:00
Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 19500
08 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 36-й тур
Плимут Аргайл
Шеффилд Уэнсдей

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 08 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Главные тренеры
Австрия Мирон Муслич
История личных встреч
11.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур Шеффилд Уэнсдей4 : 0Плимут Аргайл
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 0Плимут Аргайл
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Плимут Аргайл3 : 0Шеффилд Уэнсдей
16.11.2021 Кубок Англии 1-й раунд, переигровки Плимут Аргайл3 : 0Шеффилд Уэнсдей
07.11.2021 Кубок Англии 1-й раунд Шеффилд Уэнсдей0 : 0Плимут Аргайл
04.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 2 : 0Плимут Аргайл
01.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала 3 : 1Плимут Аргайл
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Плимут Аргайл1 : 1
19.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 1 : 1Плимут Аргайл
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 2 : 0Плимут Аргайл
28.02.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2
21.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 4 : 0Шеффилд Уэнсдей
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 0 : 1Шеффилд Уэнсдей
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 2 : 1Шеффилд Уэнсдей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3576
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3573
3
Плей-офф
Бёрнли3571
4
Плей-офф
Сандерленд3565
5
Плей-офф
Ковентри Сити3553
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3552
7 Бристоль Сити3552
8 Блэкберн Роверс3552
9 Мидлсбро3550
10 Уотфорд3549
11 Норвич Сити3548
12 Миллуолл3545
13 Шеффилд Уэнсдей3545
14 Куинз Парк Рейнджерс3544
15 Престон Норт Энд3543
16 Суонси Сити3541
17 Портсмут3539
18 Оксфорд Юнайтед3538
19 Халл Сити3536
20 Сток Сити3536
21 Кардифф Сити3536
22
Зона вылета
Лутон Таун3531
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3530
24
Зона вылета
Дерби Каунти3529

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close