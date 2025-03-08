Ренн - ПСЖ 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 18:00
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
08 Марта 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - ПСЖ, которое состоится 08 Марта 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
ПСЖ
Париж
|1
|вр
|Брис Самба
|97
|зщ
|Жереми Жак
|5
|зщ
|Лилиан Брассье
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|24
|пз
|Антони Руо
|17
|пз
|Джордан Джеймс
|90
|пз
|Исмаэль Коне
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|10
|нп
|Людовик Блас
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|8
|пз
|Фабиан Руис
|17
|пз
|Витинья
|14
|пз
|Дезире Дуэ
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|10
|нп
|Усман Дембеле
|29
|нп
|Брэдли Баркола
Главные тренеры
|Жюльен Стефан
|Хорхе Сампаоли
|Хорхе Сампаоли
|Луис Энрике
История личных встреч
|27.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 1
|03.04.2024
|Кубок Франции
|1/2 финала
|1 : 0
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 3
|19.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 2
|15.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 0
|11.02.2022
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|03.10.2021
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|09.05.2021
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 1
|07.11.2020
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 4
|21.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|4 : 1
|26.02.2025
|Кубок Франции
|1/4 финала
|0 : 7
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 3
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|7 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Лиги 1: «Ренн» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|24
|62
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|24
|49
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|24
|46
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|24
|43
| 5
Лига Европы
|Лилль
|24
|41
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|24
|39
|7
|Страсбург
|24
|37
|8
|Тулуза
|24
|33
|9
|Ланс
|24
|33
|10
|Брест
|24
|33
|11
|Ренн
|24
|29
|12
|Осер
|24
|28
|13
|Анже
|24
|27
|14
|Нант
|24
|24
|15
|Реймс
|24
|22
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|24
|20
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|24
|19
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|24
|15