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Ренн - ПСЖ 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 18:00
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
08 Марта 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Ренн
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - ПСЖ, которое состоится 08 Марта 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
ПСЖ
Париж
1 Франция вр Брис Самба
97 Франция зщ Жереми Жак
5 Франция зщ Лилиан Брассье
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
3 Франция зщ Адриен Трюффер
24 Франция пз Антони Руо
17 Уэльс пз Джордан Джеймс
90 Канада пз Исмаэль Коне
11 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
9 Франция нп Арно Калимуэндо
10 Франция нп Людовик Блас
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
8 Испания пз Фабиан Руис
17 Португалия пз Витинья
14 Франция пз Дезире Дуэ
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
10 Франция нп Усман Дембеле
29 Франция нп Брэдли Баркола
Главные тренеры
Франция Жюльен Стефан
Аргентина Хорхе Сампаоли
Аргентина Хорхе Сампаоли
Испания Луис Энрике
История личных встреч
27.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур ПСЖ3 : 1Ренн
03.04.2024 Кубок Франции 1/2 финала ПСЖ1 : 0Ренн
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур ПСЖ1 : 1Ренн
08.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Ренн1 : 3ПСЖ
19.03.2023 Франция - Лига 1 28-й тур ПСЖ0 : 2Ренн
15.01.2023 Франция - Лига 1 19-й тур Ренн1 : 0ПСЖ
11.02.2022 Франция - Лига 1 24-й тур ПСЖ1 : 0Ренн
03.10.2021 Франция - Лига 1 9-й тур Ренн2 : 0ПСЖ
09.05.2021 Франция - Лига 1 36-й тур Ренн1 : 1ПСЖ
07.11.2020 Франция - Лига 1 10-й тур ПСЖ3 : 0Ренн
02.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур 0 : 4Ренн
21.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур Ренн1 : 0
16.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур Ренн0 : 2
08.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур 0 : 2Ренн
02.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Ренн1 : 0
05.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч ПСЖ0 : 1
01.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур ПСЖ4 : 1
26.02.2025 Кубок Франции 1/4 финала 0 : 7ПСЖ
23.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур 2 : 3ПСЖ
19.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч ПСЖ7 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Лиги 1: «Ренн» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2462
2
Лига чемпионов
Марсель2449
3
Лига чемпионов
Ницца2446
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2443
5
Лига Европы
Лилль2441
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2439
7 Страсбург2437
8 Тулуза2433
9 Ланс2433
10 Брест2433
11 Ренн2429
12 Осер2428
13 Анже2427
14 Нант2424
15 Реймс2422
16
Стыковая зона
Гавр2420
17
Зона вылета
Сент-Этьен2419
18
Зона вылета
Монпелье2415

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