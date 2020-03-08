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Лилль - Монпелье 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 20:00
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
08 Марта 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Лилль
Монпелье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Монпелье, которое состоится 08 Марта 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Монпелье
Монпелье
30 Франция вр Люка Шевалье
12 Бельгия зщ Тома Мёнье
18 Франция зщ Бафоде Диаките
4 Бразилия зщ Алешандро
5 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
6 Алжир пз Набиль Бенталеб
21 Франция пз Бенжамен Андре
17 Бельгия пз Нгалайель Мукау
8 Англия пз Анхель Гомес
20 Нидерланды пз Митчел Баккер
9 Канада нп Джонатан Дэвид
40 Франция вр Бенжамен Леком
29 Камерун зщ Энцо Чато
2 Кот-д'Ивуар зщ Бамо Мейте
4 Мали зщ Кики Куяте
5 Мали зщ Модибо Саньян
17 Франция зщ Тео Сент-Люс
13 Франция пз Жорис Шотар
11 Франция пз Тежи Саванье
12 Франция пз Жордан Ферри
9 Алжир нп Анди Делор
10 Тунис нп Вахби Хазри
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Франция Жан-Луи Гассе
История личных встреч
01.12.2024 Франция — Лига 1 13-й тур Монпелье2 : 2Лилль
28.01.2024 Франция - Лига 1 19-й тур Монпелье0 : 0Лилль
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Лилль1 : 0Монпелье
16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур Лилль2 : 1Монпелье
04.09.2022 Франция - Лига 1 6-й тур Монпелье1 : 3Лилль
12.02.2022 Франция - Лига 1 24-й тур Монпелье0 : 1Лилль
29.08.2021 Франция - Лига 1 4-й тур Лилль2 : 1Монпелье
16.04.2021 Франция - Лига 1 33-й тур Лилль1 : 1Монпелье
23.12.2020 Франция - Лига 1 17-й тур Монпелье2 : 3Лилль
13.12.2019 Франция - Лига 1 18-й тур Лилль2 : 1Монпелье
04.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 1 : 1Лилль
01.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур 4 : 1Лилль
22.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур Лилль2 : 1
16.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур 0 : 2Лилль
08.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур Лилль1 : 2
02.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур Монпелье0 : 4
23.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур 2 : 0Монпелье
16.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур Монпелье1 : 4
09.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур 2 : 0Монпелье
31.01.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Монпелье0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2462
2
Лига чемпионов
Марсель2449
3
Лига чемпионов
Ницца2446
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2443
5
Лига Европы
Лилль2441
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2439
7 Страсбург2437
8 Тулуза2433
9 Ланс2433
10 Брест2433
11 Ренн2429
12 Осер2428
13 Анже2427
14 Нант2424
15 Реймс2422
16
Стыковая зона
Гавр2420
17
Зона вылета
Сент-Этьен2419
18
Зона вылета
Монпелье2415

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