Лилль - Монпелье 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 20:00
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
08 Марта 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Монпелье, которое состоится 08 Марта 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Монпелье
Монпелье
|30
|вр
|Люка Шевалье
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
|8
|пз
|Анхель Гомес
|20
|пз
|Митчел Баккер
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|29
|зщ
|Энцо Чато
|2
|зщ
|Бамо Мейте
|4
|зщ
|Кики Куяте
|5
|зщ
|Модибо Саньян
|17
|зщ
|Тео Сент-Люс
|13
|пз
|Жорис Шотар
|11
|пз
|Тежи Саванье
|12
|пз
|Жордан Ферри
|9
|нп
|Анди Делор
|10
|нп
|Вахби Хазри
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Жан-Луи Гассе
История личных встреч
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|2 : 2
|28.01.2024
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|0 : 0
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|16.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 1
|04.09.2022
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 3
|12.02.2022
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|29.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 1
|16.04.2021
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 3
|13.12.2019
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|4 : 1
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|1 : 2
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 4
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 4
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|31.01.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|24
|62
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|24
|49
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|24
|46
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|24
|43
| 5
Лига Европы
|Лилль
|24
|41
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|24
|39
|7
|Страсбург
|24
|37
|8
|Тулуза
|24
|33
|9
|Ланс
|24
|33
|10
|Брест
|24
|33
|11
|Ренн
|24
|29
|12
|Осер
|24
|28
|13
|Анже
|24
|27
|14
|Нант
|24
|24
|15
|Реймс
|24
|22
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|24
|20
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|24
|19
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|24
|15