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Парма - Торино 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 16:00
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
08 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Парма
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Торино, которое состоится 08 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Торино
Турин
31ЯпонияврДзион Судзуки
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
5АргентиназщЛаутаро Валенти
4ВенгриязщБотонд Балог
14ИталиязщЭмануэле Валери
16БельгияпзМандела Кейта
8АргентинапзНауэль Эстевес
19ШвейцарияпзСимон Зом
98РумынияпзДеннис Ман
13ФранциянпАнж-Йоан Бонни
22ИталиянпМаттео Канчелльери
32СербияврВаня Милинкович-Савич
4ПольшазщСебастьян Валюкевич
13ЧилизщГильермо Марипан
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
34ИталиязщКристиано Бираги
20АвстриязщВалентино Лацаро
28ИталияпзСамуэле Риччи
22ИталияпзЧезаре Казадей
10ХорватияпзНикола Влашич
11Северная МакедониянпЭлиф Элмас
9ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
Главные тренеры
РумынияКристиан Киву
ИталияПаоло Ваноли
История личных встреч
05.01.2025Италия — Серия А19-й турТорино0 : 0Парма
03.05.2021Италия - Серия А34-й турТорино1 : 0Парма
03.01.2021Италия - Серия А15-й турПарма0 : 3Торино
20.06.2020Италия - Серия А25-й турТорино1 : 1Парма
30.09.2019Италия - Серия А6-й турПарма3 : 2Торино
06.04.2019Италия - Серия А31-й турПарма0 : 0Торино
10.11.2018Италия - Серия А12-й турТорино1 : 2Парма
22.03.2015Италия - Серия А28-й турПарма0 : 2Торино
29.10.2014Италия - Серия А9-й турТорино1 : 0Парма
11.05.2014Италия - Серия А37-й турТорино1 : 1Парма
01.03.2025Италия — Серия А27-й тур1 : 0Парма
22.02.2025Италия — Серия А26-й турПарма2 : 0
16.02.2025Италия — Серия А25-й турПарма0 : 1
09.02.2025Италия — Серия А24-й тур2 : 1Парма
31.01.2025Италия — Серия А23-й турПарма1 : 3
02.03.2025Италия — Серия А27-й тур0 : 2Торино
22.02.2025Италия — Серия А26-й турТорино2 : 1
14.02.2025Италия — Серия А25-й тур3 : 2Торино
08.02.2025Италия — Серия А24-й турТорино1 : 1
01.02.2025Италия — Серия А23-й тур1 : 1Торино
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2758
2
Лига чемпионов
Наполи2757
3
Лига чемпионов
Аталанта2755
4
Лига чемпионов
Ювентус2752
5
Лига Европы
Лацио2750
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2747
7 Фиорентина2745
8 Рома2743
9 Милан2741
10 Удинезе2739
11 Торино2734
12 Дженоа2731
13 Комо2728
14 Верона2726
15 Кальяри2725
16 Лечче2725
17 Парма2723
18
Зона вылета
Эмполи2722
19
Зона вылета
Венеция2718
20
Зона вылета
Монца2714

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