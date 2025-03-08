Парма - Торино 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 16:00
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
08 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Торино, которое состоится 08 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парма
Парма
Торино
Турин
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|4
|зщ
|Ботонд Балог
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|16
|пз
|Мандела Кейта
|8
|пз
|Науэль Эстевес
|19
|пз
|Симон Зом
|98
|пз
|Деннис Ман
|13
|нп
|Анж-Йоан Бонни
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|34
|зщ
|Кристиано Бираги
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|22
|пз
|Чезаре Казадей
|10
|пз
|Никола Влашич
|11
|нп
|Элиф Элмас
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
Главные тренеры
|Кристиан Киву
|Паоло Ваноли
История личных встреч
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|03.05.2021
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 3
|20.06.2020
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|30.09.2019
|Италия - Серия А
|6-й тур
|3 : 2
|06.04.2019
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 0
|10.11.2018
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|22.03.2015
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 2
|29.10.2014
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|11.05.2014
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|31.01.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 3
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|0 : 2
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|14.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|3 : 2
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|58
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|27
|55
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|27
|52
| 5
Лига Европы
|Лацио
|27
|50
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|27
|47
|7
|Фиорентина
|27
|45
|8
|Рома
|27
|43
|9
|Милан
|27
|41
|10
|Удинезе
|27
|39
|11
|Торино
|27
|34
|12
|Дженоа
|27
|31
|13
|Комо
|27
|28
|14
|Верона
|27
|26
|15
|Кальяри
|27
|25
|16
|Лечче
|27
|25
|17
|Парма
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|27
|22
| 19
Зона вылета
|Венеция
|27
|18
| 20
Зона вылета
|Монца
|27
|14