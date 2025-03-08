Боруссия Д - Аугсбург 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 16:30
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
08 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Аугсбург, которое состоится 08 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Аугсбург
Аугсбург
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|23
|пз
|Эмре Джан
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|13
|пз
|Паскаль Грос
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|27
|нп
|Карим Адейеми
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|9
|нп
|Серу Гирасси
|1
|вр
|Финн Дамен
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|16
|зщ
|Седрик Цезигер
|11
|зщ
|Мариус Вольф
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|10
|пз
|Арне Майер
|19
|пз
|Фрэнк Оньека
|24
|пз
|Фредрик Йенсен
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|21
|нп
|Филлип Тиц
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Йесс Торуп
История личных встреч
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 1
|16.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 3
|22.01.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|4 : 3
|27.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|02.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|30.01.2021
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|26.09.2020
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|18.01.2020
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|3 : 5
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|6 : 0
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 0
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|02.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 0
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|0 : 3
|14.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|04.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|24
|61
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|24
|53
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|24
|42
| 4
Лига чемпионов
|Майнц
|24
|41
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|24
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|24
|38
|7
|Вольфсбург
|24
|37
|8
|Боруссия М
|24
|37
|9
|Штутгарт
|24
|36
|10
|Боруссия Д
|24
|35
|11
|Аугсбург
|24
|32
|12
|Вердер
|24
|30
|13
|Хоффенхайм
|24
|25
|14
|Унион
|24
|23
|15
|Санкт-Паули
|24
|21
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|24
|17
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|24
|16
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|24
|15