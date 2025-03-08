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Боруссия Д - Аугсбург 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 16:30
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
08 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Боруссия Д
Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Аугсбург, которое состоится 08 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Аугсбург
Аугсбург
1ШвейцарияврГрегор Кобель
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
5АлжирзщРами Бенсебаини
23ГерманияпзЭмре Джан
20АвстрияпзМарсель Забитцер
13ГерманияпзПаскаль Грос
10ГерманияпзЮлиан Брандт
27ГерманиянпКарим Адейеми
43АнглиянпДжейми Байно-Гиттенс
9ГвинеянпСеру Гирасси
1ГерманияврФинн Дамен
5ФранциязщКрислен Матсима
6НидерландызщДжеффри Гауэлеув
16ШвейцариязщСедрик Цезигер
11ГерманиязщМариус Вольф
13ГрециязщДимитрис Яннулис
10ГерманияпзАрне Майер
19НигерияпзФрэнк Оньека
24ФинляндияпзФредрик Йенсен
20ФранцияпзАлексис Клод-Морис
21ГерманиянпФиллип Тиц
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
ДанияЙесс Торуп
История личных встреч
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й турАугсбург2 : 1Боруссия Д
04.05.2024Германия - Бундеслига32-й турБоруссия Д5 : 1Аугсбург
16.12.2023Германия - Бундеслига15-й турАугсбург1 : 1Боруссия Д
21.05.2023Германия - Бундеслига33-й турАугсбург0 : 3Боруссия Д
22.01.2023Германия - Бундеслига16-й турБоруссия Д4 : 3Аугсбург
27.02.2022Германия - Бундеслига24-й турАугсбург1 : 1Боруссия Д
02.10.2021Германия - Бундеслига7-й турБоруссия Д2 : 1Аугсбург
30.01.2021Германия - Бундеслига19-й турБоруссия Д3 : 1Аугсбург
26.09.2020Германия - Бундеслига2-й турАугсбург2 : 0Боруссия Д
18.01.2020Германия - Бундеслига18-й турАугсбург3 : 5Боруссия Д
04.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчБоруссия Д1 : 1
01.03.2025Германия — Бундеслига24-й тур0 : 2Боруссия Д
22.02.2025Германия — Бундеслига23-й турБоруссия Д6 : 0
19.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матчБоруссия Д0 : 0
15.02.2025Германия — Бундеслига22-й тур2 : 0Боруссия Д
02.03.2025Германия — Бундеслига24-й турАугсбург0 : 0
22.02.2025Германия — Бундеслига23-й тур0 : 3Аугсбург
14.02.2025Германия — Бундеслига22-й турАугсбург0 : 0
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й тур0 : 0Аугсбург
04.02.2025Кубок Германии1/4 финала1 : 0Аугсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2461
2
Лига чемпионов
Байер2453
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2442
4
Лига чемпионов
Майнц2441
5
Лига Европы
Фрайбург2440
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2438
7 Вольфсбург2437
8 Боруссия М2437
9 Штутгарт2436
10 Боруссия Д2435
11 Аугсбург2432
12 Вердер2430
13 Хоффенхайм2425
14 Унион2423
15 Санкт-Паули2421
16
Стыковая зона
Бохум2417
17
Зона вылета
Хольштайн2416
18
Зона вылета
Хайденхайм2415

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