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Бавария - Бохум 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 16:30
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
08 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Бавария
Бохум

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Бохум, которое состоится 08 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Бохум
Бохум
40ГерманияврЙонас Урбиг
44ХорватиязщЙосип Станишич
15АнглиязщЭрик Дайер
21ЯпониязщХироки Ито
23ФранциязщСаша Боэ
6ГерманияпзЙозуа Киммих
16ПортугалияпзЖоау Пальинья
7ГерманиянпСерж Гнабри
25ГерманиянпТомас Мюллер
9АнглиянпГарри Кейн
10ГерманиянпЛерой Зане
1ГерманияврТимо Хорн
14ГерманиязщТим Эрман
13ХорватиязщЯков Медич
5Бразилиязщ Бернардо
15ГерманиязщФеликс Пасслак
19СловакияпзМатуш Беро
6ФранцияпзИбраима Сиссоко
17ГерманияпзТом Краус
32ГерманияпзМаксимилиан Виттек
11ГрециянпГеоргиос Масурас
33ГерманиянпФилипп Хофман
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
ГерманияПетер Цейдлер
ГерманияДитер Хеккинг
История личных встреч
27.10.2024Германия — Бундеслига8-й турБохум0 : 5Бавария
18.02.2024Германия - Бундеслига22-й турБохум3 : 2Бавария
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й турБавария7 : 0Бохум
11.02.2023Германия - Бундеслига20-й турБавария3 : 0Бохум
21.08.2022Германия - Бундеслига3-й турБохум0 : 7Бавария
12.02.2022Германия - Бундеслига22-й турБохум4 : 2Бавария
18.09.2021Германия - Бундеслига5-й турБавария7 : 0Бохум
29.10.2019Кубок Германии2-й раундБохум1 : 2Бавария
10.02.2016Кубок Германии1/4 финалаБохум0 : 3Бавария
20.12.2011Кубок Германии1/8 финалаБохум1 : 2Бавария
05.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчБавария3 : 0
28.02.2025Германия — Бундеслига24-й тур1 : 3Бавария
23.02.2025Германия — Бундеслига23-й турБавария4 : 0
18.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матчБавария1 : 1
15.02.2025Германия — Бундеслига22-й тур0 : 0Бавария
01.03.2025Германия — Бундеслига24-й турБохум0 : 1
22.02.2025Германия — Бундеслига23-й тур1 : 1Бохум
15.02.2025Германия — Бундеслига22-й турБохум2 : 0
09.02.2025Германия — Бундеслига21-й тур2 : 2Бохум
01.02.2025Германия — Бундеслига20-й турБохум0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2461
2
Лига чемпионов
Байер2453
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2442
4
Лига чемпионов
Майнц2441
5
Лига Европы
Фрайбург2440
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2438
7 Вольфсбург2437
8 Боруссия М2437
9 Штутгарт2436
10 Боруссия Д2435
11 Аугсбург2432
12 Вердер2430
13 Хоффенхайм2425
14 Унион2423
15 Санкт-Паули2421
16
Стыковая зона
Бохум2417
17
Зона вылета
Хольштайн2416
18
Зона вылета
Хайденхайм2415

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