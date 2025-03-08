Бавария - Бохум 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 16:30
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
08 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Бохум, которое состоится 08 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Бохум
Бохум
|40
|вр
|Йонас Урбиг
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|21
|зщ
|Хироки Ито
|23
|зщ
|Саша Боэ
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|16
|пз
|Жоау Пальинья
|7
|нп
|Серж Гнабри
|25
|нп
|Томас Мюллер
|9
|нп
|Гарри Кейн
|10
|нп
|Лерой Зане
|1
|вр
|Тимо Хорн
|14
|зщ
|Тим Эрман
|13
|зщ
|Яков Медич
|5
|зщ
|Бернардо
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|19
|пз
|Матуш Беро
|6
|пз
|Ибраима Сиссоко
|17
|пз
|Том Краус
|32
|пз
|Максимилиан Виттек
|11
|нп
|Георгиос Масурас
|33
|нп
|Филипп Хофман
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Петер Цейдлер
|Дитер Хеккинг
История личных встреч
|27.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 5
|18.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 2
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|7 : 0
|11.02.2023
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|3 : 0
|21.08.2022
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 7
|12.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|4 : 2
|18.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|7 : 0
|29.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 2
|10.02.2016
|Кубок Германии
|1/4 финала
|0 : 3
|20.12.2011
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 0
|28.02.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 3
|23.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|4 : 0
|18.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 1
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|09.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 2
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|24
|61
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|24
|53
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|24
|42
| 4
Лига чемпионов
|Майнц
|24
|41
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|24
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|24
|38
|7
|Вольфсбург
|24
|37
|8
|Боруссия М
|24
|37
|9
|Штутгарт
|24
|36
|10
|Боруссия Д
|24
|35
|11
|Аугсбург
|24
|32
|12
|Вердер
|24
|30
|13
|Хоффенхайм
|24
|25
|14
|Унион
|24
|23
|15
|Санкт-Паули
|24
|21
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|24
|17
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|24
|16
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|24
|15