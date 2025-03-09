Крылья Советов - Акрон 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 15:30
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
09 Марта 2025 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Акрон, которое состоится 09 Марта 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
|03.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|30.06.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|02.05.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|40-й тур
|1 : 2
|07.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|3 : 0
|01.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|22.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 2
|16.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|16.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|01.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|22.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 4
|18.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|09.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|05.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Акрон». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|20
|43
|2
|Зенит
|20
|43
|3
|Спартак М
|19
|40
|4
|Динамо М
|20
|39
|5
|Локомотив М
|20
|37
|6
|ЦСКА
|20
|35
|7
|Ростов
|20
|30
|8
|Рубин
|19
|26
|9
|Акрон
|19
|22
|10
|Крылья Советов
|19
|19
|11
|Пари Нижний Новгород
|20
|19
|12
|Химки
|20
|19
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|20
|18
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|20
|17
| 15
Зона вылета
|Факел
|20
|14
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|20
|8