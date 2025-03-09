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Крылья Советов - Акрон 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 15:30
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
09 Марта 2025 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур
Крылья Советов
Акрон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Акрон, которое состоится 09 Марта 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
03.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Акрон2 : 0Крылья Советов
30.06.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Крылья Советов0 : 3Акрон
02.05.2021 ФНЛ - Первый дивизион 40-й тур Акрон1 : 2Крылья Советов
07.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур Крылья Советов3 : 0Акрон
01.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 1 : 1Крылья Советов
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Крылья Советов0 : 0
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 2Крылья Советов
16.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Крылья Советов3 : 0
16.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Крылья Советов1 : 0
01.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 2 : 1Акрон
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Акрон2 : 4
18.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 1Акрон
09.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Акрон1 : 0
05.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Акрон3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Акрон». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2043
2 Зенит2043
3 Спартак М1940
4 Динамо М2039
5 Локомотив М2037
6 ЦСКА2035
7 Ростов2030
8 Рубин1926
9 Акрон1922
10 Крылья Советов1919
11 Пари Нижний Новгород2019
12 Химки2019
13
Стыковая зона
Динамо Мх2018
14
Стыковая зона
Ахмат2017
15
Зона вылета
Факел2014
16
Зона вылета
Оренбург208

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