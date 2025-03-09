Рубин - Спартак М 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 18:30
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
09 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Спартак М, которое состоится 09 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Деян Станкович
История личных встреч
|31.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|09.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|2 : 0
|19.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 1
|03.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|0 : 1
|05.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
|16.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|1 : 1
|24.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|1 : 0
|14.07.2021
|Кубок Матч Премьер
|2-й тур
|0 : 4
|28.02.2021
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|0 : 2
|20.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|0 : 2
|01.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|22.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 3
|18.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|14.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 4
|09.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|02.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|24.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|20.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|11.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Финал
|0 : 3
|07.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа A
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Рубин» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|20
|43
|2
|Зенит
|20
|43
|3
|Спартак М
|19
|40
|4
|Динамо М
|20
|39
|5
|Локомотив М
|20
|37
|6
|ЦСКА
|20
|35
|7
|Ростов
|20
|30
|8
|Рубин
|19
|26
|9
|Акрон
|19
|22
|10
|Крылья Советов
|19
|19
|11
|Пари Нижний Новгород
|20
|19
|12
|Химки
|20
|19
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|20
|18
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|20
|17
| 15
Зона вылета
|Факел
|20
|14
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|20
|8