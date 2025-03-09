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Рубин - Спартак М 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 18:30
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
09 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур
Рубин
Спартак М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Спартак М, которое состоится 09 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
Сербия Деян Станкович
История личных встреч
31.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Спартак М1 : 0Рубин
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа А Спартак М2 : 0Рубин
19.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Спартак М3 : 1Рубин
03.05.2024 Россия — МФЛ Группа А Рубин0 : 1Спартак М
05.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Рубин1 : 4Спартак М
16.04.2022 Россия - Премьер-Лига 25-й тур Спартак М1 : 1Рубин
24.07.2021 Россия - Премьер-Лига 1-й тур Рубин1 : 0Спартак М
14.07.2021 Кубок Матч Премьер 2-й тур Рубин0 : 4Спартак М
28.02.2021 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Спартак М0 : 2Рубин
20.09.2020 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Рубин0 : 2Спартак М
01.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 2 : 1Рубин
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Рубин5 : 3
18.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Рубин2 : 0
14.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Рубин1 : 4
09.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Рубин0 : 1
02.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Спартак М2 : 0
24.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Спартак М3 : 1
20.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Спартак М2 : 1
11.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Финал Спартак М0 : 3
07.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа A 0 : 1Спартак М
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Рубин» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2043
2 Зенит2043
3 Спартак М1940
4 Динамо М2039
5 Локомотив М2037
6 ЦСКА2035
7 Ростов2030
8 Рубин1926
9 Акрон1922
10 Крылья Советов1919
11 Пари Нижний Новгород2019
12 Химки2019
13
Стыковая зона
Динамо Мх2018
14
Стыковая зона
Ахмат2017
15
Зона вылета
Факел2014
16
Зона вылета
Оренбург208

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