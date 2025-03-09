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Бетис - Лас-Пальмас 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 19:30
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
09 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 27-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Бетис
Лас-Пальмас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Лас-Пальмас, которое состоится 09 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
13 Испания вр Адриан
23 Сенегал зщ Юссуф Сабали
5 Испания зщ Марк Бартра
3 Испания зщ Диего Льоренте
12 Швейцария зщ Рикардо Родригес
16 Испания пз Серхи Альтмира
18 Испания пз Пабло Форнальс
7 Бразилия пз Антони
22 Испания пз Иско
36 Испания нп Хесус Родригес
19 Колумбия нп Кучо Эрнандес
1 Нидерланды вр Яспер Силлессен
4 Испания зщ Алекс Суарес
28 Испания зщ Хуанма Эрсог
23 Испания зщ Алекс Муньос
18 Испания пз Росада Вити
29 Португалия пз Дариу Эсугу
8 Испания пз Хосе Кампанья
5 Испания пз Хавьер Муньос
19 Испания нп Сандро Рамирес
14 Испания нп Ману Фустер
37 Португалия нп Фабиу Силва
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Испания Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
26.09.2024 Испания — Примера 7-й тур Лас-Пальмас1 : 1Бетис
16.05.2024 Испания - Примера 36-й тур Лас-Пальмас2 : 2Бетис
26.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Бетис1 : 0Лас-Пальмас
19.04.2018 Испания - Примера 33-й тур Бетис1 : 0Лас-Пальмас
03.12.2017 Испания - Примера 14-й тур Лас-Пальмас1 : 0Бетис
09.04.2017 Испания - Примера 31-й тур Лас-Пальмас4 : 1Бетис
18.11.2016 Испания - Примера 12-й тур Бетис2 : 0Лас-Пальмас
19.04.2016 Испания - Примера 34-й тур Бетис1 : 0Лас-Пальмас
13.12.2015 Испания - Примера 15-й тур Лас-Пальмас1 : 0Бетис
15.03.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 29-й тур Лас-Пальмас0 : 3Бетис
06.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч Бетис2 : 2
01.03.2025 Испания — Примера 26-й тур Бетис2 : 1
23.02.2025 Испания — Примера 25-й тур 1 : 2Бетис
20.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч Бетис0 : 1
16.02.2025 Испания — Примера 24-й тур Бетис3 : 0
28.02.2025 Испания — Примера 26-й тур 1 : 1Лас-Пальмас
22.02.2025 Испания — Примера 25-й тур Лас-Пальмас0 : 2
16.02.2025 Испания — Примера 24-й тур 3 : 1Лас-Пальмас
08.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Лас-Пальмас1 : 2
03.02.2025 Испания — Примера 22-й тур 2 : 1Лас-Пальмас
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2657
2
Лига чемпионов
Атлетико М2656
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид2654
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2648
5
Лига Европы
Вильярреал2644
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис2638
7 Сельта2736
8 Райо Вальекано2636
9 Мальорка2636
10 Реал Сосьедад2634
11 Осасуна2633
12 Севилья2633
13 Жирона2632
14 Хетафе2630
15 Валенсия2727
16 Эспаньол2527
17 Леганес2727
18
Зона вылета
Алавес2726
19
Зона вылета
Лас-Пальмас2624
20
Зона вылета
Вальядолид2716

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