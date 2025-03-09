Бетис - Лас-Пальмас 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 19:30
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
09 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 27-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Лас-Пальмас, которое состоится 09 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
|13
|вр
|Адриан
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|5
|зщ
|Марк Бартра
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|12
|зщ
|Рикардо Родригес
|16
|пз
|Серхи Альтмира
|18
|пз
|Пабло Форнальс
|7
|пз
|Антони
|22
|пз
|Иско
|36
|нп
|Хесус Родригес
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|28
|зщ
|Хуанма Эрсог
|23
|зщ
|Алекс Муньос
|18
|пз
|Росада Вити
|29
|пз
|Дариу Эсугу
|8
|пз
|Хосе Кампанья
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|19
|нп
|Сандро Рамирес
|14
|нп
|Ману Фустер
|37
|нп
|Фабиу Силва
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
|26.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 1
|16.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 2
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|19.04.2018
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 0
|03.12.2017
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|09.04.2017
|Испания - Примера
|31-й тур
|4 : 1
|18.11.2016
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 0
|19.04.2016
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0
|13.12.2015
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 0
|15.03.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 29-й тур
|0 : 3
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 1
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 2
|20.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 1
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 0
|28.02.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 2
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 1
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 2
|03.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|57
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|26
|56
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|26
|54
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|26
|48
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|26
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|26
|38
|7
|Сельта
|27
|36
|8
|Райо Вальекано
|26
|36
|9
|Мальорка
|26
|36
|10
|Реал Сосьедад
|26
|34
|11
|Осасуна
|26
|33
|12
|Севилья
|26
|33
|13
|Жирона
|26
|32
|14
|Хетафе
|26
|30
|15
|Валенсия
|27
|27
|16
|Эспаньол
|25
|27
|17
|Леганес
|27
|27
| 18
Зона вылета
|Алавес
|27
|26
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|26
|24
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|27
|16