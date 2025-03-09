Реймс - Осер 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 18:15
Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
09 Марта 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Осер, которое состоится 09 Марта 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Осер
Осер
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|3
|зщ
|Хироки Сэкинэ
|2
|зщ
|Джозеф Окуму
|18
|зщ
|Серхио Акьем
|24
|пз
|Роман Гбане
|30
|пз
|Джон Финн
|6
|пз
|Валентен Атаньяна
|10
|пз
|Тедди Теума
|7
|нп
|Дзюня Ито
|17
|нп
|Кэито Накамура
|22
|нп
|Умар Диаките
|16
|вр
|Донован Леон
|23
|зщ
|Ки-Яна Хувер
|3
|зщ
|Гэбриел Ошо
|4
|зщ
|Жубал
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|10
|пз
|Гаэтан Перрен
|42
|пз
|Элиша Овусу
|80
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|17
|пз
|Лассин Синайоко
|25
|нп
|Хамед Жуниор Траоре
Главные тренеры
|Самба Диавара
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
|05.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 0
|23.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|24.04.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 35-й тур
|1 : 4
|27.11.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 17-й тур
|2 : 0
|03.03.2017
|Франция - Лига 2
|28-й тур
|1 : 2
|30.09.2016
|Франция - Лига 2
|10-й тур
|3 : 0
|28.02.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|3 : 0
|25.02.2025
|Кубок Франции
|1/4 финала
|1 : 1 3 : 5
|21.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|4 : 0
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 0
|14.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 2
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|65
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|24
|49
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|24
|46
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Лилль
|25
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|24
|39
|7
|Страсбург
|24
|37
|8
|Тулуза
|25
|34
|9
|Ланс
|24
|33
|10
|Брест
|24
|33
|11
|Ренн
|25
|29
|12
|Осер
|24
|28
|13
|Анже
|24
|27
|14
|Нант
|24
|24
|15
|Реймс
|24
|22
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|24
|20
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|24
|19
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|25
|15