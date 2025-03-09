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Реймс - Осер 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 18:15
Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
09 Марта 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Реймс
Осер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Осер, которое состоится 09 Марта 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Осер
Осер
94 Франция вр Йеванн Диуф
3 Япония зщ Хироки Сэкинэ
2 Кения зщ Джозеф Окуму
18 Экваториальная Гвинея зщ Серхио Акьем
24 Кот-д'Ивуар пз Роман Гбане
30 Ирландия пз Джон Финн
6 Франция пз Валентен Атаньяна
10 Мальта пз Тедди Теума
7 Япония нп Дзюня Ито
17 Япония нп Кэито Накамура
22 Кот-д'Ивуар нп Умар Диаките
16 Гвиана вр Донован Леон
23 Нидерланды зщ Ки-Яна Хувер
3 Англия зщ Гэбриел Ошо
4 Бразилия зщ Жубал
92 Кот-д'Ивуар зщ Клеман Акпа
14 Гана зщ Гидеон Менса
10 Франция пз Гаэтан Перрен
42 Гана пз Элиша Овусу
80 Франция пз Хан-Ноа Массенго
17 Мали пз Лассин Синайоко
25 Кот-д'Ивуар нп Хамед Жуниор Траоре
Главные тренеры
Мали Самба Диавара
Франция Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
20.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур Осер2 : 1Реймс
05.02.2023 Франция - Лига 1 22-й тур Осер0 : 0Реймс
23.10.2022 Франция - Лига 1 12-й тур Реймс2 : 1Осер
24.04.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. 35-й тур Осер1 : 4Реймс
27.11.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. 17-й тур Реймс2 : 0Осер
03.03.2017 Франция - Лига 2 28-й тур Осер1 : 2Реймс
30.09.2016 Франция - Лига 2 10-й тур Реймс3 : 0Осер
28.02.2025 Франция — Лига 1 24-й тур 3 : 0Реймс
25.02.2025 Кубок Франции 1/4 финала 1 : 1 3 : 5Реймс
21.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур 1 : 0Реймс
16.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур Реймс0 : 1
09.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур 4 : 0Реймс
02.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур Осер0 : 1
22.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур Осер3 : 0
14.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур 2 : 2Осер
09.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур Осер2 : 2
01.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур 4 : 2Осер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2565
2
Лига чемпионов
Марсель2449
3
Лига чемпионов
Ницца2446
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2544
5
Лига Европы
Лилль2544
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2439
7 Страсбург2437
8 Тулуза2534
9 Ланс2433
10 Брест2433
11 Ренн2529
12 Осер2428
13 Анже2427
14 Нант2424
15 Реймс2422
16
Стыковая зона
Гавр2420
17
Зона вылета
Сент-Этьен2419
18
Зона вылета
Монпелье2515

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