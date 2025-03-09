Ницца - Лион 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 21:45
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
09 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Лион, которое состоится 09 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Лион
Лион
|1
|вр
|Марцин Булка
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|64
|зщ
|Мойзе Бомбито
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|92
|зщ
|Жонатан Клосс
|8
|зщ
|Пабло Паулино Росарио
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|28
|пз
|Батист Сантамария
|25
|пз
|Мохамед-Али Шо
|24
|пз
|Гаэтан Лаборде
|29
|нп
|Эванн Гессан
|23
|вр
|Лукас Перри
|20
|зщ
|Саэль Кумбеди
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|15
|пз
|Таннер Тессманн
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|18
|нп
|Райан Шерки
|32
|нп
|Тьяго Альмада
|11
|нп
|Малик Фофана
|10
|нп
|Александр Ляказетт
Главные тренеры
|Франк Эз
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|4 : 1
|16.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 0
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|3 : 1
|11.11.2022
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 1
|12.02.2022
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 0
|24.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|23.05.2021
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 3
|19.12.2020
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 4
|02.02.2020
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 1
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|1 : 3
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|05.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 1
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 3
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 3
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 4
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|65
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|24
|49
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|24
|46
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Лилль
|25
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|24
|39
|7
|Страсбург
|24
|37
|8
|Тулуза
|25
|34
|9
|Ланс
|24
|33
|10
|Брест
|24
|33
|11
|Ренн
|25
|29
|12
|Осер
|24
|28
|13
|Анже
|24
|27
|14
|Нант
|24
|24
|15
|Реймс
|24
|22
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|24
|20
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|24
|19
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|25
|15