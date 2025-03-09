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Ницца - Лион 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 21:45
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
09 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Ницца
Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Лион, которое состоится 09 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Лион
Лион
1 Польша вр Марцин Булка
55 Бурунди зщ Юссуф Ндайишимийе
64 Канада зщ Мойзе Бомбито
4 Бразилия зщ Данте Бонфин
92 Франция зщ Жонатан Клосс
8 Нидерланды зщ Пабло Паулино Росарио
26 Франция зщ Мельвен Бар
28 Франция пз Батист Сантамария
25 Франция пз Мохамед-Али Шо
24 Франция пз Гаэтан Лаборде
29 Франция нп Эванн Гессан
23 Бразилия вр Лукас Перри
20 Франция зщ Саэль Кумбеди
22 Ангола зщ Клинтон Мата
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
15 США пз Таннер Тессманн
8 Франция пз Корентин Толиссо
18 Франция нп Райан Шерки
32 Аргентина нп Тьяго Альмада
11 Бельгия нп Малик Фофана
10 Франция нп Александр Ляказетт
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
01.12.2024 Франция — Лига 1 13-й тур Лион4 : 1Ницца
16.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур Лион1 : 0Ницца
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Ницца0 : 0Лион
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Ницца3 : 1Лион
11.11.2022 Франция - Лига 1 15-й тур Лион1 : 1Ницца
12.02.2022 Франция - Лига 1 24-й тур Лион2 : 0Ницца
24.10.2021 Франция - Лига 1 11-й тур Ницца3 : 2Лион
23.05.2021 Франция - Лига 1 38-й тур Лион2 : 3Ницца
19.12.2020 Франция - Лига 1 16-й тур Ницца1 : 4Лион
02.02.2020 Франция - Лига 1 22-й тур Ницца2 : 1Лион
01.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур 1 : 3Ницца
23.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур Ницца2 : 0
16.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур 1 : 3Ницца
08.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур Ницца2 : 0
05.02.2025 Кубок Франции 1/8 финала 2 : 1Ницца
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 1 : 3Лион
02.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур Лион2 : 1
23.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур Лион2 : 3
16.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур 1 : 4Лион
09.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур Лион4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2565
2
Лига чемпионов
Марсель2449
3
Лига чемпионов
Ницца2446
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2544
5
Лига Европы
Лилль2544
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2439
7 Страсбург2437
8 Тулуза2534
9 Ланс2433
10 Брест2433
11 Ренн2529
12 Осер2428
13 Анже2427
14 Нант2424
15 Реймс2422
16
Стыковая зона
Гавр2420
17
Зона вылета
Сент-Этьен2419
18
Зона вылета
Монпелье2515

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