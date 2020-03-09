Верона - Болонья 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 13:30
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
09 Марта 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Болонья, которое состоится 09 Марта 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Болонья
Болонья
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|42
|зщ
|Диего Коппола
|6
|зщ
|Николас Валентини
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|10
|пз
|Шейх Ньясс
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|24
|пз
|Антуан Бернед
|31
|нп
|Томаш Суслов
|9
|нп
|Амин Сарр
|34
|вр
|Федерико Равалья
|29
|зщ
|Лоренцо Де Сильвестри
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|15
|зщ
|Николо Казале
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|6
|пз
|Никола Моро
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|11
|пз
|Дан Ндой
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|30.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 3
|23.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|31.10.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 0
|18.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|21.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|2 : 1
|21.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|1 : 1
|21.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|13.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|17.05.2021
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 2
|16.01.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|03.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 0
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 5
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|27.02.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|14.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|3 : 2
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|58
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|27
|55
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|27
|52
| 5
Лига Европы
|Лацио
|27
|50
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|27
|47
|7
|Фиорентина
|27
|45
|8
|Милан
|28
|44
|9
|Рома
|27
|43
|10
|Удинезе
|27
|39
|11
|Торино
|28
|35
|12
|Дженоа
|28
|32
|13
|Комо
|28
|29
|14
|Кальяри
|28
|26
|15
|Верона
|27
|26
|16
|Лечче
|28
|25
|17
|Парма
|28
|24
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|27
|22
| 19
Зона вылета
|Венеция
|28
|19
| 20
Зона вылета
|Монца
|27
|14