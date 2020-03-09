03:21 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 09 марта
Свернуть список

Верона - Болонья 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 13:30
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
09 Марта 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Верона
Болонья

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Болонья, которое состоится 09 Марта 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Болонья
Болонья
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
12 Хорватия зщ Домагой Брадарич
87 Италия зщ Даниэле Гиларди
42 Италия зщ Диего Коппола
6 Аргентина зщ Николас Валентини
38 Бельгия зщ Джексон Тчатчуа
10 Сенегал пз Шейх Ньясс
33 Словакия пз Ондрей Дуда
24 Франция пз Антуан Бернед
31 Словакия нп Томаш Суслов
9 Швеция нп Амин Сарр
34 Италия вр Федерико Равалья
29 Италия зщ Лоренцо Де Сильвестри
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
15 Италия зщ Николо Казале
33 Испания зщ Хуан Миранда
19 Шотландия пз Льюис Фергюсон
6 Хорватия пз Никола Моро
80 Италия пз Джованни Фаббьян
11 Швейцария пз Дан Ндой
7 Италия нп Риккардо Орсолини
9 Аргентина нп Сантьяго Кастро
Главные тренеры
Италия Паоло Дзанетти
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
30.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Болонья2 : 3Верона
23.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур Болонья2 : 0Верона
31.10.2023 Кубок Италии 1/16 финала Болонья2 : 0Верона
18.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Верона0 : 0Болонья
21.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 31-й тур Верона2 : 1Болонья
21.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 2-й тур Болонья1 : 1Верона
21.01.2022 Италия - Серия А 23-й тур Верона2 : 1Болонья
13.09.2021 Италия - Серия А 3-й тур Болонья1 : 0Верона
17.05.2021 Италия - Серия А 37-й тур Верона2 : 2Болонья
16.01.2021 Италия - Серия А 18-й тур Болонья1 : 0Верона
03.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур 2 : 0Верона
23.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Верона1 : 0
15.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 1 : 0Верона
08.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Верона0 : 5
01.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 0 : 1Верона
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Болонья2 : 1
27.02.2025 Италия — Серия А 9-й тур Болонья2 : 1
22.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур 2 : 0Болонья
14.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Болонья3 : 2
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 0 : 0Болонья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2758
2
Лига чемпионов
Наполи2757
3
Лига чемпионов
Аталанта2755
4
Лига чемпионов
Ювентус2752
5
Лига Европы
Лацио2750
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2747
7 Фиорентина2745
8 Милан2844
9 Рома2743
10 Удинезе2739
11 Торино2835
12 Дженоа2832
13 Комо2829
14 Кальяри2826
15 Верона2726
16 Лечче2825
17 Парма2824
18
Зона вылета
Эмполи2722
19
Зона вылета
Венеция2819
20
Зона вылета
Монца2714

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close