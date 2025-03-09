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Сокол - Нефтехимик 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 12:00
09 Марта 2025 года в 13:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 23-й тур
СоколНефтехимик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Нефтехимик, которое состоится 09 Марта 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сокол
Саратов
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
Россия Алексей Борисович Стукалов
Россия Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур Нефтехимик0 : 0Сокол
19.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Нефтехимик0 : 0Сокол
14.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур Сокол2 : 2Нефтехимик
17.04.2017 ФНЛ - Первый дивизион 32-й тур Сокол1 : 2Нефтехимик
26.09.2016 ФНЛ - Первый дивизион 14-й тур Нефтехимик2 : 2Сокол
17.08.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 15-й тур Нефтехимик1 : 1Сокол
11.05.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 3-й тур Сокол0 : 0Нефтехимик
22.10.2009 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009 31-й тур Сокол3 : 2Нефтехимик
15.07.2009 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009 15-й тур Нефтехимик1 : 1Сокол
03.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур 0 : 0Сокол
30.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур Сокол0 : 1
24.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур Сокол1 : 2
16.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур 2 : 0Сокол
09.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур 3 : 1Сокол
02.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Нефтехимик0 : 1
01.12.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур 0 : 3Нефтехимик
24.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур 1 : 0Нефтехимик
16.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур Нефтехимик2 : 2
09.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур Нефтехимик1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2246
2
Повышение
Торпедо М2243
3
Стыковая зона
Черноморец2340
4
Стыковая зона
Урал2238
5 Сочи2238
6 СКА-Хабаровск2232
7 Енисей2331
8 Арсенал Т2331
9 Ротор2231
10 Чайка2329
11 КАМАЗ2328
12 Нефтехимик2226
13 Родина2325
14 Шинник2222
15 Уфа2221
16
Зона вылета
Сокол2220
17
Зона вылета
Алания2319
18
Зона вылета
Тюмень2316

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