Сокол - Нефтехимик 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 12:00
09 Марта 2025 года в 13:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Нефтехимик, которое состоится 09 Марта 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сокол
Саратов
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
|Алексей Борисович Стукалов
|Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|0 : 0
|19.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 0
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|2 : 2
|17.04.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|32-й тур
|1 : 2
|26.09.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|2 : 2
|17.08.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|15-й тур
|1 : 1
|11.05.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|3-й тур
|0 : 0
|22.10.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|31-й тур
|3 : 2
|15.07.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|15-й тур
|1 : 1
|03.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
|30.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|0 : 1
|24.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|1 : 2
|16.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|2 : 0
|09.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|3 : 1
|02.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 1
|01.12.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|0 : 3
|24.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|1 : 0
|16.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|22
|46
| 2
Повышение
|Торпедо М
|22
|43
| 3
Стыковая зона
|Черноморец
|23
|40
| 4
Стыковая зона
|Урал
|22
|38
|5
|Сочи
|22
|38
|6
|СКА-Хабаровск
|22
|32
|7
|Енисей
|23
|31
|8
|Арсенал Т
|23
|31
|9
|Ротор
|22
|31
|10
|Чайка
|23
|29
|11
|КАМАЗ
|23
|28
|12
|Нефтехимик
|22
|26
|13
|Родина
|23
|25
|14
|Шинник
|22
|22
|15
|Уфа
|22
|21
| 16
Зона вылета
|Сокол
|22
|20
| 17
Зона вылета
|Алания
|23
|19
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|23
|16