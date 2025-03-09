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Сочи - Урал 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 15:00
09 Марта 2025 года в 16:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 23-й тур
СочиУрал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Урал, которое состоится 09 Марта 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Испания Роберт Морено Гонсалес
Россия Олег Александрович Шатов (и.о.)
История личных встреч
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Урал2 : 0Сочи
21.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Сочи2 : 2Урал
22.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Урал1 : 4Сочи
03.06.2023 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Урал1 : 0Сочи
30.10.2022 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Сочи2 : 2Урал
20.10.2022 Fonbet Кубок России Группа D Сочи2 : 3Урал
31.08.2022 Fonbet Кубок России Группа D Урал2 : 0Сочи
27.11.2021 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Урал1 : 1Сочи
09.08.2021 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Сочи2 : 0Урал
29.11.2020 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Урал1 : 0Сочи
03.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Сочи0 : 0
18.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 0Сочи
17.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 0Сочи
01.12.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур Сочи2 : 0
27.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Сочи1 : 1 3 : 4
03.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур 0 : 0Урал
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 4Урал
21.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 2Урал
18.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 2Урал
18.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 5 : 0Урал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2246
2
Повышение
Торпедо М2243
3
Стыковая зона
Черноморец2340
4
Стыковая зона
Урал2238
5 Сочи2238
6 СКА-Хабаровск2232
7 Енисей2331
8 Арсенал Т2331
9 Ротор2231
10 Чайка2329
11 КАМАЗ2328
12 Нефтехимик2226
13 Родина2325
14 Шинник2222
15 Уфа2221
16
Зона вылета
Сокол2220
17
Зона вылета
Алания2319
18
Зона вылета
Тюмень2316

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