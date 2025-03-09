Сочи - Урал 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 15:00
09 Марта 2025 года в 16:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Урал, которое состоится 09 Марта 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Роберт Морено Гонсалес
|Олег Александрович Шатов (и.о.)
История личных встреч
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 2
|22.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 4
|03.06.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|30.10.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|20.10.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 3
|31.08.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 0
|27.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|1 : 1
|09.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|2 : 0
|29.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|1 : 0
|03.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
|18.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|17.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|01.12.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|2 : 0
|27.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 1 3 : 4
|03.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
|22.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 4
|21.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|18.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|18.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|22
|46
| 2
Повышение
|Торпедо М
|22
|43
| 3
Стыковая зона
|Черноморец
|23
|40
| 4
Стыковая зона
|Урал
|22
|38
|5
|Сочи
|22
|38
|6
|СКА-Хабаровск
|22
|32
|7
|Енисей
|23
|31
|8
|Арсенал Т
|23
|31
|9
|Ротор
|22
|31
|10
|Чайка
|23
|29
|11
|КАМАЗ
|23
|28
|12
|Нефтехимик
|22
|26
|13
|Родина
|23
|25
|14
|Шинник
|22
|22
|15
|Уфа
|22
|21
| 16
Зона вылета
|Сокол
|22
|20
| 17
Зона вылета
|Алания
|23
|19
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|23
|16