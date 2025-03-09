НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 15:30
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
09 Марта 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 09 Марта 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|22
|вр
|Робин Руфс
|2
|зщ
|Брайанн Перейра
|17
|зщ
|Брам Нуйтинк
|15
|зщ
|Томас Рейндерс
|5
|зщ
|Томас Ауэян
|6
|пз
|Мес Худемакерс
|71
|пз
|Дирк Пропер
|32
|пз
|Вито ван Кроой
|10
|нп
|Сонтье Хансен
|25
|нп
|Сами Уаисса
|30
|нп
|Брайан Линссен
|22
|вр
|Яри Де Бюссер
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Dean James
|19
|пз
|Оливер Антман
|8
|пз
|Эверт Линторст
|21
|пз
|Enric Llansana
|17
|нп
|Матис Сюре
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
|9
|нп
|Милан Смит
Главные тренеры
|Рогьер Мейер
|Рене Хаке
История личных встреч
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|5 : 0
|23.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
|1 : 2
|28.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 2
|17.01.2024
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 1
|26.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 1
|05.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 0
|23.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 3
|08.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 0
|10.02.2022
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|0 : 2
|19.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|0 : 2
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|0 : 0
|23.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 0
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 2
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|2 : 1
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|3 : 3
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 2
|26.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|1 : 2
|23.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 0
|14.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 0
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|24
|60
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|24
|52
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|24
|46
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|24
|44
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|24
|43
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|24
|43
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|24
|38
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|25
|32
|9
|Херенвен
|24
|30
|10
|Гронинген
|24
|28
|11
|НАК Бреда
|25
|28
|12
|Хераклес
|25
|27
|13
|НЕК Неймеген
|24
|26
|14
|ПЕК Зволле
|24
|25
|15
|Спарта
|25
|24
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|24
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|24
|14