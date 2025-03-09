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НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 15:30
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
09 Марта 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 09 Марта 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Гоу Эхед Иглс
Девентер
22 Нидерланды вр Робин Руфс
2 Франция зщ Брайанн Перейра
17 Нидерланды зщ Брам Нуйтинк
15 Нидерланды зщ Томас Рейндерс
5 Нидерланды зщ Томас Ауэян
6 Нидерланды пз Мес Худемакерс
71 Нидерланды пз Дирк Пропер
32 Нидерланды пз Вито ван Кроой
10 Нидерланды нп Сонтье Хансен
25 Нидерланды нп Сами Уаисса
30 Нидерланды нп Брайан Линссен
22 Бельгия вр Яри Де Бюссер
2 Нидерланды зщ Матс Дейл
3 Германия зщ Геррит Наубер
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
5 Нидерланды зщ Dean James
19 Финляндия пз Оливер Антман
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
21 Нидерланды пз Enric Llansana
17 Бельгия нп Матис Сюре
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
9 Нидерланды нп Милан Смит
Главные тренеры
Нидерланды Рогьер Мейер
Нидерланды Рене Хаке
История личных встреч
07.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Гоу Эхед Иглс5 : 0НЕК Неймеген
23.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала НЕК Неймеген1 : 2Гоу Эхед Иглс
28.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2НЕК Неймеген
17.01.2024 Кубок Нидерландов 1/8 финала НЕК Неймеген2 : 1Гоу Эхед Иглс
26.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур НЕК Неймеген1 : 1Гоу Эхед Иглс
05.02.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 0НЕК Неймеген
23.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур НЕК Неймеген3 : 3Гоу Эхед Иглс
08.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур НЕК Неймеген1 : 0Гоу Эхед Иглс
10.02.2022 Кубок Нидерландов 1/4 финала НЕК Неймеген0 : 2Гоу Эхед Иглс
19.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 2НЕК Неймеген
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 0 : 0НЕК Неймеген
23.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 2 : 0НЕК Неймеген
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур НЕК Неймеген2 : 2
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 2 : 1НЕК Неймеген
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур НЕК Неймеген3 : 3
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 2
26.02.2025 Кубок Нидерландов 1/2 финала 1 : 2Гоу Эхед Иглс
23.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 2 : 0Гоу Эхед Иглс
14.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 0
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 4 : 2Гоу Эхед Иглс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2460
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2452
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2446
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд2444
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2443
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2443
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2438
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2532
9 Херенвен2430
10 Гронинген2428
11 НАК Бреда2528
12 Хераклес2527
13 НЕК Неймеген2426
14 ПЕК Зволле2425
15 Спарта2524
16
Стыковая зона
Виллем II2424
17
Зона вылета
Валвейк2417
18
Зона вылета
Алмере Сити2414

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