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Пройссен Мюнстер - Нюрнберг 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 14:30
Стадион: Пройссен (Мюнстер, Германия), вместимость: 18050
09 Марта 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 25-й тур
Пройссен Мюнстер
Нюрнберг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пройссен Мюнстер - Нюрнберг, которое состоится 09 Марта 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Пройссен (Мюнстер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
Германия Саша Хильдман
История личных встреч
05.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Нюрнберг3 : 2Пройссен Мюнстер
28.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур 1 : 0Пройссен Мюнстер
22.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур Пройссен Мюнстер2 : 0
14.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 2 : 0Пройссен Мюнстер
07.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Пройссен Мюнстер1 : 2
02.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 2 : 1Пройссен Мюнстер
01.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур Нюрнберг1 : 2
21.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур 0 : 0Нюрнберг
16.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Нюрнберг2 : 0
08.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 3 : 4Нюрнберг
31.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Нюрнберг1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн2544
2
Повышение
Кайзерслаутерн2543
3
Плей-офф за повышение
Гамбург2442
4 Магдебург2542
5 Падерборн 072441
6 Эльверсберг2540
7 Фортуна2438
8 Ганновер-962438
9 Карлсруэ2536
10 Нюрнберг2435
11 Шальке-042533
12 Гройтер Фюрт2533
13 Дармштадт 982531
14 Герта2526
15 Пройссен Мюнстер2423
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2422
17
Зона вылета
Ульм 18462519
18
Зона вылета
Ян2415

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