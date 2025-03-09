Елимай - Кайсар 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 14:00
09 Марта 2025 года в 15:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Елимай - Кайсар, которое состоится 09 Марта 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Елимай
Семей
Кайсар
Кызылорда
История личных встреч
|13.07.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|06.04.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|10.11.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|26.10.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 3
|03.10.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|02.03.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|10.11.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 0
|02.11.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|25-й тур
|6 : 2
|27.10.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|20.10.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Кайрат
|2
|4
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|2
|4
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Туран
|1
|3
|4
|Атырау
|2
|3
|5
|Окжетпес
|2
|3
|6
|Жетысу
|2
|2
|7
|Женис
|2
|2
|8
|Кызыл-Жар
|1
|1
|9
|Астана
|1
|1
|10
|Кайсар
|1
|1
|11
|Актобе
|1
|1
| 12
Зона вылета
|Улытау
|2
|1
| 13
Зона вылета
|Ордабасы
|2
|1
| 14
Зона вылета
|Елимай
|1
|0