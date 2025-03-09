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Елимай - Кайсар 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 14:00
09 Марта 2025 года в 15:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 2-й тур
Елимай
Кайсар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Елимай - Кайсар, которое состоится 09 Марта 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Елимай
Семей
Кайсар
Кызылорда
История личных встреч
13.07.2024 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур Кайсар2 : 1Елимай
06.04.2024 Казахстан — Премьер-лига 4-й тур Елимай1 : 0Кайсар
01.03.2025 Казахстан — Премьер-лига 1-й тур 2 : 1Елимай
10.11.2024 Казахстан — Премьер-лига 26-й тур 2 : 1Елимай
26.10.2024 Казахстан — Премьер-лига 24-й тур 1 : 0Елимай
20.10.2024 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур Елимай0 : 3
03.10.2024 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур 2 : 0Елимай
02.03.2025 Казахстан — Премьер-лига 1-й тур Кайсар0 : 0
10.11.2024 Казахстан — Премьер-лига 26-й тур Кайсар2 : 0
02.11.2024 Казахстан — Премьер-лига 25-й тур 6 : 2Кайсар
27.10.2024 Казахстан — Премьер-лига 24-й тур 0 : 1Кайсар
20.10.2024 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур Кайсар5 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кайрат24
2
Квалификация Лиги конференций
Тобол24
3
Квалификация Лиги конференций
Туран13
4 Атырау23
5 Окжетпес23
6 Жетысу22
7 Женис22
8 Кызыл-Жар11
9 Астана11
10 Кайсар11
11 Актобе11
12
Зона вылета
Улытау21
13
Зона вылета
Ордабасы21
14
Зона вылета
Елимай10

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