03:05 ()
Свернуть список

Байер - Бавария 11 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 11-03-2025 22:00
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
11 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Байер
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Бавария, которое состоится 11 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Бавария
Мюнхен, Германия
17ЧехияврМатей Коварж
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
19НигериязщНейтан Телла
30НидерландызщЖереми Фримпонг
13Бразилиязщ Артур
4ГерманиязщЖонатан Та
5ИспаниязщМарио Эрмосо
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
25АргентинапзЭксекиэль Паласиос
21МароккопзАмин Адли
34ШвейцарияпзГранит Джака
40ГерманияврЙонас Урбиг
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
19КанадазщАльфонсо Дэвис
6ГерманиязщЙозуа Киммих
27АвстрияпзКонрад Лаймер
8ГерманияпзЛеон Горецка
17ФранцияпзМайкл Олисе
42ГерманияпзДжамал Мусиала
11ФранциянпКингсли Коман
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
05.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчБавария3 : 0Байер
15.02.2025Германия — Бундеслига22-й турБайер0 : 0Бавария
03.12.2024Кубок Германии1/8 финалаБавария0 : 1Байер
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й турБавария1 : 1Байер
10.02.2024Германия - Бундеслига21-й турБайер3 : 0Бавария
15.09.2023Германия - Бундеслига4-й турБавария2 : 2Байер
19.03.2023Германия - Бундеслига25-й турБайер2 : 1Бавария
30.09.2022Германия - Бундеслига8-й турБавария4 : 0Байер
05.03.2022Германия - Бундеслига25-й турБавария1 : 1Байер
17.10.2021Германия - Бундеслига8-й турБайер1 : 5Бавария
08.03.2025Германия — Бундеслига25-й турБайер0 : 2
05.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчБавария3 : 0Байер
01.03.2025Германия — Бундеслига24-й тур1 : 4Байер
22.02.2025Германия — Бундеслига23-й тур0 : 2Байер
15.02.2025Германия — Бундеслига22-й турБайер0 : 0Бавария
08.03.2025Германия — Бундеслига25-й турБавария2 : 3
05.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчБавария3 : 0Байер
28.02.2025Германия — Бундеслига24-й тур1 : 3Бавария
23.02.2025Германия — Бундеслига23-й турБавария4 : 0
18.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матчБавария1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Байер» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победила «Бавария» — 3:0.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Брест
ПСЖ
0 : 3 7 : 0
Спортинг
Боруссия Д
0 : 3 0 : 0
Манчестер Сити
Реал Мадрид
2 : 3 3 : 1
Ювентус
ПСВ Эйндховен
2 : 1 3 : 1 ДВ
Команда12
Брюгге
Аталанта
2 : 1 1 : 3
Селтик
Бавария
1 : 2 1 : 1
Фейеноорд
Милан
1 : 0 1 : 1
Монако
Бенфика
0 : 1 3 : 3
1/8 финала
Команда12
Брюгге
Астон Вилла
1 : 3 12.03
Реал Мадрид
Атлетико М
2 : 1 12.03
ПСВ Эйндховен
Арсенал
1 : 7 12.03
Боруссия Д
Лилль
1 : 1 12.03
Команда12
Фейеноорд
Интер М
0 : 2 11.03
ПСЖ
Ливерпуль
0 : 1 11.03
Бавария
Байер
3 : 0 11.03
Бенфика
Барселона
0 : 1 11.03
1/4 финала
Команда12
B03
B02
08.0415.04
B04
B01
08.0415.04
Команда12
B08
B05
08.0415.04
B06
B07
08.0415.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
29.0406.05
Команда12
QF3
QF4
29.0406.05
Финал
SF1
SF2
31.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close