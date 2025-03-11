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Сандерленд - Престон Норт Энд 11 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 11-03-2025 21:45
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
11 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 37-й тур
Сандерленд
Престон Норт Энд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Престон Норт Энд, которое состоится 11 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Престон Норт Энд0 : 0Сандерленд
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Престон Норт Энд2 : 0Сандерленд
01.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Сандерленд2 : 0Престон Норт Энд
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Престон Норт Энд2 : 1Сандерленд
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Престон Норт Энд0 : 3Сандерленд
01.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Сандерленд0 : 0Престон Норт Энд
17.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Сандерленд0 : 2Престон Норт Энд
30.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Престон Норт Энд2 : 2Сандерленд
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Сандерленд2 : 1
28.02.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 1 : 2Сандерленд
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Сандерленд0 : 1
17.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 2 : 1Сандерленд
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Сандерленд2 : 0
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 1 : 0Престон Норт Энд
04.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Престон Норт Энд0 : 0
01.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Престон Норт Энд3 : 0
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 2 : 1Престон Норт Энд
18.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Престон Норт Энд1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3676
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3676
3
Плей-офф
Бёрнли3674
4
Плей-офф
Сандерленд3668
5
Плей-офф
Ковентри Сити3656
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3655
7 Бристоль Сити3653
8 Блэкберн Роверс3652
9 Мидлсбро3650
10 Норвич Сити3649
11 Уотфорд3649
12 Миллуолл3648
13 Шеффилд Уэнсдей3648
14 Куинз Парк Рейнджерс3644
15 Суонси Сити3644
16 Престон Норт Энд3643
17 Портсмут3642
18 Оксфорд Юнайтед3639
19 Халл Сити3637
20 Сток Сити3636
21 Кардифф Сити3636
22
Зона вылета
Дерби Каунти3632
23
Зона вылета
Лутон Таун3631
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3630

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