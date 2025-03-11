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Бёрнли - Вест Бромвич Альбион 11 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 11-03-2025 21:45
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
11 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 37-й тур
Бёрнли
Вест Бромвич Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 11 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Англия Тони Моубрей
История личных встреч
07.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0Бёрнли
20.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Бёрнли2 : 1Вест Бромвич Альбион
02.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Бёрнли
20.02.2021 Англия - Премьер-лига 25-й тур Бёрнли0 : 0Вест Бромвич Альбион
19.10.2020 Англия - Премьер-лига 5-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0Бёрнли
31.03.2018 Англия - Премьер-лига 32-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 2Бёрнли
19.08.2017 Англия - Премьер-лига 2-й тур Бёрнли0 : 1Вест Бромвич Альбион
06.05.2017 Англия - Премьер-лига 36-й тур Бёрнли2 : 2Вест Бромвич Альбион
21.11.2016 Англия - Премьер-лига 12-й тур Вест Бромвич Альбион4 : 0Бёрнли
08.02.2015 Англия - Премьер-лига 24-й тур Бёрнли2 : 2Вест Бромвич Альбион
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Бёрнли4 : 0
04.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 1 : 2Бёрнли
01.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала 3 : 0Бёрнли
21.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Бёрнли4 : 0
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 0 : 0Бёрнли
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 0
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3676
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3676
3
Плей-офф
Бёрнли3674
4
Плей-офф
Сандерленд3668
5
Плей-офф
Ковентри Сити3656
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3655
7 Бристоль Сити3653
8 Блэкберн Роверс3652
9 Мидлсбро3650
10 Норвич Сити3649
11 Уотфорд3649
12 Миллуолл3648
13 Шеффилд Уэнсдей3648
14 Куинз Парк Рейнджерс3644
15 Суонси Сити3644
16 Престон Норт Энд3643
17 Портсмут3642
18 Оксфорд Юнайтед3639
19 Халл Сити3637
20 Сток Сити3636
21 Кардифф Сити3636
22
Зона вылета
Дерби Каунти3632
23
Зона вылета
Лутон Таун3631
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3630

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