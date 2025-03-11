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Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс 11 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 11-03-2025 21:45
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 34988
11 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 37-й тур
Мидлсбро
Куинз Парк Рейнджерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 11 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 4Мидлсбро
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2Мидлсбро
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Мидлсбро0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
18.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Мидлсбро3 : 1Куинз Парк Рейнджерс
06.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 2Мидлсбро
09.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 2Мидлсбро
18.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Мидлсбро2 : 3Куинз Парк Рейнджерс
17.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Мидлсбро1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
26.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Мидлсбро
05.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Мидлсбро0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 1 : 0Мидлсбро
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Мидлсбро1 : 0
25.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 1 : 3Мидлсбро
21.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 2 : 1Мидлсбро
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Мидлсбро0 : 1
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 2
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
14.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Куинз Парк Рейнджерс4 : 0
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3676
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3676
3
Плей-офф
Бёрнли3674
4
Плей-офф
Сандерленд3668
5
Плей-офф
Ковентри Сити3656
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3655
7 Бристоль Сити3653
8 Блэкберн Роверс3652
9 Мидлсбро3650
10 Норвич Сити3649
11 Уотфорд3649
12 Миллуолл3648
13 Шеффилд Уэнсдей3648
14 Куинз Парк Рейнджерс3644
15 Суонси Сити3644
16 Престон Норт Энд3643
17 Портсмут3642
18 Оксфорд Юнайтед3639
19 Халл Сити3637
20 Сток Сити3636
21 Кардифф Сити3636
22
Зона вылета
Дерби Каунти3632
23
Зона вылета
Лутон Таун3631
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3630

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