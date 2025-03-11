Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс 11 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 11-03-2025 21:45
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 34988
11 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 37-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 11 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
|Марти Сифуэнтес
История личных встреч
|05.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|1 : 4
|09.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|0 : 2
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 2
|18.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|3 : 1
|06.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|3 : 2
|09.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|2 : 2
|18.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 3
|17.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|1 : 2
|26.09.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1
|05.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|0 : 1
|08.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|36-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|35-й тур
|1 : 0
|25.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|31-й тур
|1 : 3
|21.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|34-й тур
|2 : 1
|15.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|33-й тур
|0 : 1
|08.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|36-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|35-й тур
|1 : 2
|22.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|34-й тур
|2 : 1
|14.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|33-й тур
|4 : 0
|11.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|32-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|36
|76
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|36
|76
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|36
|74
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|36
|68
| 5
Плей-офф
|Ковентри Сити
|36
|56
| 6
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|36
|55
|7
|Бристоль Сити
|36
|53
|8
|Блэкберн Роверс
|36
|52
|9
|Мидлсбро
|36
|50
|10
|Норвич Сити
|36
|49
|11
|Уотфорд
|36
|49
|12
|Миллуолл
|36
|48
|13
|Шеффилд Уэнсдей
|36
|48
|14
|Куинз Парк Рейнджерс
|36
|44
|15
|Суонси Сити
|36
|44
|16
|Престон Норт Энд
|36
|43
|17
|Портсмут
|36
|42
|18
|Оксфорд Юнайтед
|36
|39
|19
|Халл Сити
|36
|37
|20
|Сток Сити
|36
|36
|21
|Кардифф Сити
|36
|36
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|36
|32
| 23
Зона вылета
|Лутон Таун
|36
|31
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|36
|30