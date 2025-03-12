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Астон Вилла - Брюгге 12 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 12-03-2025 22:00
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
12 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Астон Вилла
Брюгге

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Брюгге, которое состоится 12 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Брюгге
Брюгге, Бельгия
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
3 Франция зщ Аксель Дисаси
4 Англия зщ Эзри Конса
5 Англия зщ Тайрон Мингз
12 Франция зщ Лука Динь
44 Франция пз Бубакар Камара
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
27 Англия пз Морган Роджерс
9 Англия пз Маркус Рашфорд
31 Ямайка нп Леон Бэйли
11 Англия нп Олли Уоткинс
22 Бельгия вр Симон Миньоле
64 Бельгия зщ Кириани Саббе
4 Эквадор зщ Хоэль Ордоньес
44 Бельгия зщ Брандон Мехеле
55 Бельгия зщ Максим Де Кёйпер
15 Нигерия пз Рафаэль Оньедика
30 Швейцария пз Ардон Яшари
68 Бельгия пз Шемсдин Тальби
20 Бельгия пз Ханс Ванакен
8 Греция пз Христос Дзолис
9 Испания нп Ферран Жутгла
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Бельгия Ники Хайен
История личных встреч
04.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Брюгге1 : 3Астон Вилла
06.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Брюгге1 : 0Астон Вилла
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 0 : 1Астон Вилла
04.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Брюгге1 : 3Астон Вилла
28.02.2025 Кубок Англии 1/8 финала Астон Вилла2 : 0
25.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 4 : 1Астон Вилла
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Астон Вилла2 : 1
09.03.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 29-й тур 1 : 3Брюгге
04.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Брюгге1 : 3Астон Вилла
01.03.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 28-й тур 1 : 1Брюгге
23.02.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 27-й тур Брюгге1 : 2
18.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 1 : 3Брюгге
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Астон Вилла» — «Брюгге». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победила «Астон Вилла» — 3:1.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Брест
ПСЖ
0 : 3 7 : 0
Спортинг
Боруссия Д
0 : 3 0 : 0
Манчестер Сити
Реал Мадрид
2 : 3 3 : 1
Ювентус
ПСВ Эйндховен
2 : 1 3 : 1 ДВ
Команда12
Брюгге
Аталанта
2 : 1 1 : 3
Селтик
Бавария
1 : 2 1 : 1
Фейеноорд
Милан
1 : 0 1 : 1
Монако
Бенфика
0 : 1 3 : 3
1/8 финала
Команда12
Брюгге
Астон Вилла
1 : 3 12.03
Реал Мадрид
Атлетико М
2 : 1 12.03
ПСВ Эйндховен
Арсенал
1 : 7 12.03
Боруссия Д
Лилль
1 : 1 12.03
Команда12
Фейеноорд
Интер М
0 : 2 11.03
ПСЖ
Ливерпуль
0 : 1 11.03
Бавария
Байер
3 : 0 11.03
Бенфика
Барселона
0 : 1 11.03
1/4 финала
Команда12
B03
B02
08.0415.04
B04
B01
08.0415.04
Команда12
B08
B05
08.0415.04
B06
B07
08.0415.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
29.0406.05
Команда12
QF3
QF4
29.0406.05
Финал
SF1
SF2
31.05

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