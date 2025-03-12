Астон Вилла - Брюгге 12 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 12-03-2025 22:00
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
12 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Брюгге, которое состоится 12 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Брюгге
Брюгге, Бельгия
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|3
|зщ
|Аксель Дисаси
|4
|зщ
|Эзри Конса
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|12
|зщ
|Лука Динь
|44
|пз
|Бубакар Камара
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|27
|пз
|Морган Роджерс
|9
|пз
|Маркус Рашфорд
|31
|нп
|Леон Бэйли
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|22
|вр
|Симон Миньоле
|64
|зщ
|Кириани Саббе
|4
|зщ
|Хоэль Ордоньес
|44
|зщ
|Брандон Мехеле
|55
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|15
|пз
|Рафаэль Оньедика
|30
|пз
|Ардон Яшари
|68
|пз
|Шемсдин Тальби
|20
|пз
|Ханс Ванакен
|8
|пз
|Христос Дзолис
|9
|нп
|Ферран Жутгла
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Ники Хайен
История личных встреч
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 3
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 3
|28.02.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 0
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|4 : 1
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|09.03.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 29-й тур
|1 : 3
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 3
|01.03.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 28-й тур
|1 : 1
|23.02.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 27-й тур
|1 : 2
|18.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Астон Вилла» — «Брюгге». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победила «Астон Вилла» — 3:1.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Брест
ПСЖ
|0 : 3
|7 : 0
| Спортинг
Боруссия Д
|0 : 3
|0 : 0
| Манчестер Сити
Реал Мадрид
|2 : 3
|3 : 1
| Ювентус
ПСВ Эйндховен
|2 : 1
|3 : 1 ДВ
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Аталанта
|2 : 1
|1 : 3
| Селтик
Бавария
|1 : 2
|1 : 1
| Фейеноорд
Милан
|1 : 0
|1 : 1
| Монако
Бенфика
|0 : 1
|3 : 3
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Астон Вилла
|1 : 3
|12.03
| Реал Мадрид
Атлетико М
|2 : 1
|12.03
| ПСВ Эйндховен
Арсенал
|1 : 7
|12.03
| Боруссия Д
Лилль
|1 : 1
|12.03
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Интер М
|0 : 2
|11.03
| ПСЖ
Ливерпуль
|0 : 1
|11.03
| Бавария
Байер
|3 : 0
|11.03
| Бенфика
Барселона
|0 : 1
|11.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B03
B02
|08.04
|15.04
| B04
B01
|08.04
|15.04
|Команда
|1
|2
| B08
B05
|08.04
|15.04
| B06
B07
|08.04
|15.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| QF1
QF2
|29.04
|06.05
|Команда
|1
|2
| QF3
QF4
|29.04
|06.05
Финал
| SF1
SF2
|31.05