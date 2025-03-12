Арсенал - ПСВ Эйндховен 12 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 12-03-2025 22:00
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
12 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - ПСВ Эйндховен, которое состоится 12 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|15
|зщ
|Якуб Кивёр
|17
|пз
|Александр Зинченко
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|20
|пз
|Жоржиньо
|41
|пз
|Деклан Райс
|23
|пз
|Микель Мерино
|19
|пз
|Леандро Троссард
|30
|нп
|Рахим Стерлинг
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|37
|зщ
|Ричард Ледесма
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|20
|пз
|Гус Тиль
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|5
|нп
|Иван Перишич
|9
|нп
|Люк де Йонг
|10
|нп
|Ноа Ланг
Главные тренеры
|Микель Артета
|Петер Бош
История личных встреч
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 7
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 6-й тур
|1 : 1
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 1-й тур
|4 : 0
|27.10.2022
|Лига Европы
|Группа A. 5-й тур
|2 : 0
|20.10.2022
|Лига Европы
|Группа A. 2-й тур
|1 : 0
|07.03.2007
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|20.02.2007
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|09.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 7
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|08.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 1
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 7
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 2
|26.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|1 : 2
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 1 ДВ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Арсенал» — «ПСВ Эйндховен». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Арсенал» — 7:1.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Брест
ПСЖ
|0 : 3
|7 : 0
| Спортинг
Боруссия Д
|0 : 3
|0 : 0
| Манчестер Сити
Реал Мадрид
|2 : 3
|3 : 1
| Ювентус
ПСВ Эйндховен
|2 : 1
|3 : 1 ДВ
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Аталанта
|2 : 1
|1 : 3
| Селтик
Бавария
|1 : 2
|1 : 1
| Фейеноорд
Милан
|1 : 0
|1 : 1
| Монако
Бенфика
|0 : 1
|3 : 3
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Астон Вилла
|1 : 3
|12.03
| Реал Мадрид
Атлетико М
|2 : 1
|12.03
| ПСВ Эйндховен
Арсенал
|1 : 7
|12.03
| Боруссия Д
Лилль
|1 : 1
|12.03
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Интер М
|0 : 2
|11.03
| ПСЖ
Ливерпуль
|0 : 1
|11.03
| Бавария
Байер
|3 : 0
|11.03
| Бенфика
Барселона
|0 : 1
|11.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B03
B02
|08.04
|15.04
| B04
B01
|08.04
|15.04
|Команда
|1
|2
| B08
B05
|08.04
|15.04
| B06
B07
|08.04
|15.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| QF1
QF2
|29.04
|06.05
|Команда
|1
|2
| QF3
QF4
|29.04
|06.05
Финал
| SF1
SF2
|31.05