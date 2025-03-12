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Арсенал - ПСВ Эйндховен 12 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 12-03-2025 22:00
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
12 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
Арсенал
ПСВ Эйндховен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - ПСВ Эйндховен, которое состоится 12 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
22 Испания вр Давид Райя
4 Англия зщ Бен Уайт
2 Франция зщ Вильям Салиба
15 Польша зщ Якуб Кивёр
17 Украина пз Александр Зинченко
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
20 Италия пз Жоржиньо
41 Англия пз Деклан Райс
23 Испания пз Микель Мерино
19 Бельгия пз Леандро Троссард
30 Англия нп Рахим Стерлинг
1 Аргентина вр Вальтер Бенитес
37 США зщ Ричард Ледесма
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
18 Франция зщ Оливье Боскальи
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
22 Нидерланды пз Йерди Схаутен
20 Нидерланды пз Гус Тиль
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
5 Хорватия нп Иван Перишич
9 Нидерланды нп Люк де Йонг
10 Нидерланды нп Ноа Ланг
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
04.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч ПСВ Эйндховен1 : 7Арсенал
12.12.2023 Лига чемпионов Группа B. 6-й тур ПСВ Эйндховен1 : 1Арсенал
20.09.2023 Лига чемпионов Группа B. 1-й тур Арсенал4 : 0ПСВ Эйндховен
27.10.2022 Лига Европы Группа A. 5-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0Арсенал
20.10.2022 Лига Европы Группа A. 2-й тур Арсенал1 : 0ПСВ Эйндховен
07.03.2007 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Арсенал1 : 1ПСВ Эйндховен
20.02.2007 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч ПСВ Эйндховен1 : 0Арсенал
09.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 1 : 1Арсенал
04.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч ПСВ Эйндховен1 : 7Арсенал
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 0 : 0Арсенал
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Арсенал0 : 1
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 0 : 2Арсенал
08.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур ПСВ Эйндховен2 : 1
04.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч ПСВ Эйндховен1 : 7Арсенал
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 3 : 2ПСВ Эйндховен
26.02.2025 Кубок Нидерландов 1/2 финала ПСВ Эйндховен1 : 2
19.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч ПСВ Эйндховен3 : 1 ДВ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Арсенал» — «ПСВ Эйндховен». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Арсенал» — 7:1.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Брест
ПСЖ
0 : 3 7 : 0
Спортинг
Боруссия Д
0 : 3 0 : 0
Манчестер Сити
Реал Мадрид
2 : 3 3 : 1
Ювентус
ПСВ Эйндховен
2 : 1 3 : 1 ДВ
Команда12
Брюгге
Аталанта
2 : 1 1 : 3
Селтик
Бавария
1 : 2 1 : 1
Фейеноорд
Милан
1 : 0 1 : 1
Монако
Бенфика
0 : 1 3 : 3
1/8 финала
Команда12
Брюгге
Астон Вилла
1 : 3 12.03
Реал Мадрид
Атлетико М
2 : 1 12.03
ПСВ Эйндховен
Арсенал
1 : 7 12.03
Боруссия Д
Лилль
1 : 1 12.03
Команда12
Фейеноорд
Интер М
0 : 2 11.03
ПСЖ
Ливерпуль
0 : 1 11.03
Бавария
Байер
3 : 0 11.03
Бенфика
Барселона
0 : 1 11.03
1/4 финала
Команда12
B03
B02
08.0415.04
B04
B01
08.0415.04
Команда12
B08
B05
08.0415.04
B06
B07
08.0415.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
29.0406.05
Команда12
QF3
QF4
29.0406.05
Финал
SF1
SF2
31.05

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