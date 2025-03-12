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Уотфорд - Суонси Сити 12 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 12-03-2025 21:45
Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 22200
12 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 37-й тур
Уотфорд
Суонси Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Суонси Сити, которое состоится 12 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Суонси Сити
Суонси
История личных встреч
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Суонси Сити1 : 0Уотфорд
06.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Уотфорд1 : 1Суонси Сити
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Суонси Сити0 : 1Уотфорд
30.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Суонси Сити4 : 0Уотфорд
05.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Уотфорд1 : 2Суонси Сити
08.05.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Уотфорд2 : 0Суонси Сити
02.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Суонси Сити2 : 1Уотфорд
24.09.2019 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Уотфорд2 : 1Суонси Сити
30.12.2017 Англия - Премьер-лига 21-й тур Уотфорд1 : 2Суонси Сити
23.09.2017 Англия - Премьер-лига 6-й тур Суонси Сити1 : 2Уотфорд
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Уотфорд1 : 2
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 0 : 0Уотфорд
23.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Уотфорд2 : 0
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 0 : 1Уотфорд
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Уотфорд0 : 4
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Суонси Сити1 : 0
04.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 0 : 0Суонси Сити
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Суонси Сити3 : 0
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 3 : 1Суонси Сити
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Суонси Сити0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3676
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3676
3
Плей-офф
Бёрнли3674
4
Плей-офф
Сандерленд3668
5
Плей-офф
Ковентри Сити3656
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3655
7 Бристоль Сити3653
8 Блэкберн Роверс3652
9 Мидлсбро3650
10 Норвич Сити3649
11 Уотфорд3649
12 Миллуолл3648
13 Шеффилд Уэнсдей3648
14 Куинз Парк Рейнджерс3644
15 Суонси Сити3644
16 Престон Норт Энд3643
17 Портсмут3642
18 Оксфорд Юнайтед3639
19 Халл Сити3637
20 Сток Сити3636
21 Кардифф Сити3636
22
Зона вылета
Дерби Каунти3632
23
Зона вылета
Лутон Таун3631
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3630

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