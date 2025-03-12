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Халл Сити - Оксфорд Юнайтед 12 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 12-03-2025 21:45
Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
12 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 37-й тур
Халл Сити
Оксфорд Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Оксфорд Юнайтед, которое состоится 12 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 37-й тур, оно проводится на стадионе: МКМ (Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
Испания Рубен Селльес
Испания Рубен Селльес
История личных встреч
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 0Халл Сити
13.03.2021 Англия - Первая лига Первая лига. 36-й тур Халл Сити2 : 0Оксфорд Юнайтед
05.12.2020 Англия - Первая лига Первая лига. 16-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 1Халл Сити
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 1 : 1Халл Сити
04.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Халл Сити2 : 0
25.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 1 : 0Халл Сити
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 0 : 1Халл Сити
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Халл Сити1 : 1
07.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 1 : 1Оксфорд Юнайтед
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 3
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 2 : 0Оксфорд Юнайтед
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Оксфорд Юнайтед0 : 2
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 0 : 0Оксфорд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3676
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3676
3
Плей-офф
Бёрнли3674
4
Плей-офф
Сандерленд3668
5
Плей-офф
Ковентри Сити3656
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3655
7 Бристоль Сити3653
8 Блэкберн Роверс3652
9 Мидлсбро3650
10 Норвич Сити3649
11 Уотфорд3649
12 Миллуолл3648
13 Шеффилд Уэнсдей3648
14 Куинз Парк Рейнджерс3644
15 Суонси Сити3644
16 Престон Норт Энд3643
17 Портсмут3642
18 Оксфорд Юнайтед3639
19 Халл Сити3637
20 Сток Сити3636
21 Кардифф Сити3636
22
Зона вылета
Дерби Каунти3632
23
Зона вылета
Лутон Таун3631
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3630

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