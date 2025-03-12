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Сток Сити - Блэкберн Роверс 12 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 12-03-2025 22:00
Стадион: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 30089
12 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 37-й тур
Сток Сити
Блэкберн Роверс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Блэкберн Роверс, которое состоится 12 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
Англия Марк Робинс
История личных встреч
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Блэкберн Роверс0 : 2Сток Сити
10.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Блэкберн Роверс3 : 1Сток Сити
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Сток Сити0 : 3Блэкберн Роверс
10.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Сток Сити3 : 2Блэкберн Роверс
27.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Блэкберн Роверс0 : 1Сток Сити
18.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Блэкберн Роверс0 : 1Сток Сити
27.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Сток Сити0 : 1Блэкберн Роверс
16.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Блэкберн Роверс1 : 1Сток Сити
19.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Сток Сити1 : 0Блэкберн Роверс
26.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Блэкберн Роверс0 : 0Сток Сити
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 3 : 2Сток Сити
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Сток Сити0 : 0
25.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Сток Сити1 : 3
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 4 : 2Сток Сити
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Сток Сити3 : 1
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 2 : 1Блэкберн Роверс
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Блэкберн Роверс1 : 1
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 3 : 0Блэкберн Роверс
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Блэкберн Роверс2 : 0
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 0 : 2Блэкберн Роверс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3676
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3676
3
Плей-офф
Бёрнли3674
4
Плей-офф
Сандерленд3668
5
Плей-офф
Ковентри Сити3656
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3655
7 Бристоль Сити3653
8 Блэкберн Роверс3652
9 Мидлсбро3650
10 Норвич Сити3649
11 Уотфорд3649
12 Миллуолл3648
13 Шеффилд Уэнсдей3648
14 Куинз Парк Рейнджерс3644
15 Суонси Сити3644
16 Престон Норт Энд3643
17 Портсмут3642
18 Оксфорд Юнайтед3639
19 Халл Сити3637
20 Сток Сити3636
21 Кардифф Сити3636
22
Зона вылета
Дерби Каунти3632
23
Зона вылета
Лутон Таун3631
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3630

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