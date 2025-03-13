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Лацио - Виктория Пльзень 13 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 13-03-2025 19:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
13 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Лацио
Виктория Пльзень

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Виктория Пльзень, которое состоится 13 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим, Италия
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
35 Греция вр Христос Мандас
29 Италия зщ Мануэль Лаццари
34 Испания зщ Марио Хила
4 Испания зщ Патрисио Габаррон
3 Италия зщ Лука Пеллегрини
8 Франция пз Маттео Гендузи
21 Франция пз Реда Белахьяне
9 Испания пз Педро Родригес
18 Дания нп Густав Исаксен
14 Нидерланды нп Тейянни Нослин
19 Сенегал нп Булайе Диа
16 Чехия вр Мартин Едличка
40 Либерия зщ Сампсон Дью
3 Сербия зщ Светозар Маркович
21 Чехия зщ Вацлав Емелка
6 Чехия пз Лукаш Черв
23 Чехия пз Лукаш Калвах
22 Бразилия пз Каду
31 Чехия пз Павел Шульц
99 Босния и Герцеговина нп Амар Мемич
11 Чехия нп Матей Выдра
17 нп Рафиу Дуросинми
Главные тренеры
Италия Марко Барони
Чехия Мирослав Коубек
История личных встреч
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Виктория Пльзень1 : 2Лацио
10.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Лацио1 : 1
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Виктория Пльзень1 : 2Лацио
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур 1 : 2Лацио
25.02.2025 Кубок Италии 1/4 финала 2 : 0Лацио
22.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур 0 : 0Лацио
09.03.2025 Чехия — Высшая лига 25-й тур 0 : 0Виктория Пльзень
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Виктория Пльзень1 : 2Лацио
02.03.2025 Чехия — Высшая лига 24-й тур 0 : 2Виктория Пльзень
23.02.2025 Чехия — Высшая лига 23-й тур Виктория Пльзень1 : 3
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Виктория Пльзень3 : 0
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ференцварош
Виктория Пльзень
1 : 0 3 : 0
Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
1 : 2 5 : 2
Юнион
Аякс
0 : 2 1 : 2 ДВ
Фенербахче
Андерлехт
3 : 0 2 : 2
Команда12
Порту
Рома
1 : 1 3 : 2
АЗ Алкмар
Галатасарай
4 : 1 2 : 2
ПАОК
Стяуа
1 : 2 2 : 0
Твенте
Будё-Глимт
2 : 1 5 : 2 ДВ
1/8 финала
Команда12
АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
1 : 0 13.03
Фенербахче
Рейнджерс
1 : 3 13.03
Стяуа
Лион
1 : 3 13.03
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
1 : 1 13.03
Команда12
Будё-Глимт
Олимпиакос
3 : 0 13.03
Аякс
Айнтрахт Ф
1 : 2 13.03
Виктория Пльзень
Лацио
1 : 2 13.03
Рома
Атлетик Б
2 : 1 13.03
1/4 финала
Команда12
B06
B07
10.0417.04
B05
B08
10.0417.04
Команда12
B01
B04
10.0417.04
B03
B02
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
01.0508.05
Команда12
QF3
QF4
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
21.05

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