Рапид В - Борац Б-Л 13 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 13-03-2025 19:45
Стадион: Альянц (Вена, Австрия), вместимость: 28345
13 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рапид В - Борац Б-Л, которое состоится 13 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Альянц (Вена, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рапид В
Вена, Австрия
Борац Б-Л
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
|45
|вр
|Никлас Хедль
|77
|зщ
|Бендегуз Болла
|55
|зщ
|Ненад Цветкович
|6
|зщ
|Серж-Филипп Ро-Яо
|23
|зщ
|Йонас Ауэр
|17
|пз
|Мамаду Сангаре
|8
|пз
|Лукас Гргич
|49
|пз
|Андрия Радулович
|21
|пз
|Луис Шауб
|48
|нп
|Николаус Вурмбранд
|7
|нп
|Дион Белё
|13
|вр
|Филип Манойлович
|20
|зщ
|Зоран Квржич
|2
|зщ
|Барт Мейерс
|24
|зщ
|Юрих Каролина
|19
|зщ
|Виктор Роган
|98
|пз
|Санди Огринец
|5
|пз
|Бобан Николов
|27
|пз
|Энвер Кулашин
|77
|пз
|Стефан Савич
|10
|нп
|Давид Вукович
|99
|нп
|Джордже Деспотович
Главные тренеры
|Роберт Клаус
|Младен Жижович
История личных встреч
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|09.03.2025
|Австрия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 1
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|01.03.2025
|Австрия — Бундеслига
|20-й тур
|5 : 0
|23.02.2025
|Австрия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|16.02.2025
|Австрия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|09.03.2025
|Босния и Герцеговина — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|01.03.2025
|Босния и Герцеговина — Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|23.02.2025
|Босния и Герцеговина — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|20.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 0
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| ТСЦ
Ягеллония
|1 : 3
|3 : 1
| Викингур Р
Панатинаикос
|2 : 1
|2 : 0
| Мольде
Шэмрок Роверс
|0 : 1
|0 : 1 4 : 5
| Целе
АПОЭЛ
|2 : 2
|0 : 2
|Команда
|1
|2
| Борац Б-Л
Олимпия Л
|1 : 0
|0 : 0
| Омония
Пафос
|1 : 1
|2 : 1
| Гент
Бетис
|0 : 3
|0 : 1
| Копенгаген
Хайденхайм
|1 : 2
|1 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Панатинаикос
Фиорентина
|3 : 2
|13.03
| Бетис
Витория Гимарайнш
|2 : 2
|13.03
| Мольде
Легия
|3 : 2
|13.03
| Копенгаген
Челси
|1 : 2
|13.03
|Команда
|1
|2
| Ягеллония
Серкль Брюгге
|3 : 0
|13.03
| Целе
Лугано
|1 : 0
|13.03
| Пафос
Юргорден
|1 : 0
|13.03
| Борац Б-Л
Рапид В
|1 : 1
|13.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B06
B07
|10.04
|17.04
| B02
B03
|10.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| B08
B05
|10.04
|17.04
| B04
B01
|10.04
|17.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|28.05