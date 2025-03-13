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Рапид В - Борац Б-Л 13 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 13-03-2025 19:45
Стадион: Альянц (Вена, Австрия), вместимость: 28345
13 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Рапид В
Борац Б-Л

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рапид В - Борац Б-Л, которое состоится 13 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Альянц (Вена, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рапид В
Вена, Австрия
Борац Б-Л
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
45 Австрия вр Никлас Хедль
77 Венгрия зщ Бендегуз Болла
55 Сербия зщ Ненад Цветкович
6 Франция зщ Серж-Филипп Ро-Яо
23 Австрия зщ Йонас Ауэр
17 Мали пз Мамаду Сангаре
8 Австрия пз Лукас Гргич
49 Черногория пз Андрия Радулович
21 Австрия пз Луис Шауб
48 Австрия нп Николаус Вурмбранд
7 Хорватия нп Дион Белё
13 Сербия вр Филип Манойлович
20 Босния и Герцеговина зщ Зоран Квржич
2 Нидерланды зщ Барт Мейерс
24 Кюрасао зщ Юрих Каролина
19 Сербия зщ Виктор Роган
98 Словения пз Санди Огринец
5 Северная Македония пз Бобан Николов
27 Босния и Герцеговина пз Энвер Кулашин
77 Австрия пз Стефан Савич
10 Босния и Герцеговина нп Давид Вукович
99 Сербия нп Джордже Деспотович
Главные тренеры
Германия Роберт Клаус
Босния и Герцеговина Младен Жижович
История личных встреч
06.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч Борац Б-Л1 : 1Рапид В
09.03.2025 Австрия — Бундеслига 21-й тур 2 : 1Рапид В
06.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч Борац Б-Л1 : 1Рапид В
01.03.2025 Австрия — Бундеслига 20-й тур Рапид В5 : 0
23.02.2025 Австрия — Бундеслига 19-й тур 2 : 1Рапид В
16.02.2025 Австрия — Бундеслига 18-й тур 2 : 1Рапид В
09.03.2025 Босния и Герцеговина — Премьер-лига 21-й тур 1 : 1Борац Б-Л
06.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч Борац Б-Л1 : 1Рапид В
01.03.2025 Босния и Герцеговина — Премьер-лига 20-й тур 0 : 1Борац Б-Л
23.02.2025 Босния и Герцеговина — Премьер-лига 19-й тур Борац Б-Л2 : 0
20.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч 0 : 0Борац Б-Л
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
ТСЦ
Ягеллония
1 : 3 3 : 1
Викингур Р
Панатинаикос
2 : 1 2 : 0
Мольде
Шэмрок Роверс
0 : 1 0 : 1 4 : 5
Целе
АПОЭЛ
2 : 2 0 : 2
Команда12
Борац Б-Л
Олимпия Л
1 : 0 0 : 0
Омония
Пафос
1 : 1 2 : 1
Гент
Бетис
0 : 3 0 : 1
Копенгаген
Хайденхайм
1 : 2 1 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Панатинаикос
Фиорентина
3 : 2 13.03
Бетис
Витория Гимарайнш
2 : 2 13.03
Мольде
Легия
3 : 2 13.03
Копенгаген
Челси
1 : 2 13.03
Команда12
Ягеллония
Серкль Брюгге
3 : 0 13.03
Целе
Лугано
1 : 0 13.03
Пафос
Юргорден
1 : 0 13.03
Борац Б-Л
Рапид В
1 : 1 13.03
1/4 финала
Команда12
B06
B07
10.0417.04
B02
B03
10.0417.04
Команда12
B08
B05
10.0417.04
B04
B01
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
01.0508.05
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
28.05

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